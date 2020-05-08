Zekanıza güveniyor ve zeka oyunlarını seviyorsanız tam yerindesiniz. Gökceren Toys and Games'de bulunan birbirinden zor ve eğlenceli zeka oyunları ile maceraya sen de katıl! Zekanı güçlendirmek için oynayabileceğin strateji oyunları, dikkat gelistirme , hafıza oyunları ve ailecek ( grup) eğlenerek oynayacağınız kutu oyunları, zeka testleri burada! Gökceren Toys and Games'de...
Örneğin zeka ve akıl oyunları denince ilk olarak, Q.Bitz (Görsel Beceri Küpleri), Moli Dedektif, Mangala ( Hazine Peşinde ) ve Heyecanlı Bardaklar akıllara geliyor. Beyin fırtınası oluşturan eğlenceli zeka oyunlarının yanısıra Gökceren Toys and Games'de geniş bir oyuncak bölümüde yeralmaktadır.
NEDEN ZEKA OYUNLARI?
Gökceren mağaza yetkilisi akıl zeka oyunları eğitici eğitmeni Şerife Göde Isparta Haber Muhabirine ''Neden zekâ oyunları'' sorusuna cevap vererek bir açıklamada bulundu.
''Eğlenerek öğrenmeyi sağlayan zekâ oyunları çocukların yeteneklerini ortaya çıkaran hızlı karar verme, bir sonraki adımı düşünme olasılıkları hesaplamayı geliştiren oldukça faydalı oyunlardır.
Zekâ oyunları ile bilgi ve becerisini artıran çocuklar kendilerine olan güveni kendi sınırlannı tanımasını sağlamaktadır. Zekâ oyunları kendi içerisinde konsantrasyon geliştiren, dikkat geliştiren, ince motor becerilerini geliştiren, kas gelişimini destekleyen oyunlardır. Analitik düşünme ile neden sonuç ilişkisi becerileri ve beyin jimnastiği ile ezbercilikten uzaklaştıran oyunlar olarak sınıflandırılabilir. Bu oyunların bir yeneni olacağı gibi yenileni de olacağından yenilgi durumunda yılmamayı sabretme yeteneğinin gelişmesini disiplini ve sistemli çalışmanın önemini anlamaya katkı sağlayacaktır.
Sonuç olarak zekâ oyunlarıyla vaktini geçiren çocuklar okullannda ve hayatlarında araştırmacı ve başarıya odaklanmış sınırlarını zorlayan özgüveni tam bireyler olacakları düşüncesindeyiz.''
Aynı zamanda Şerife Göde, Ramazan Ayı ve Ramazan Bayramı süresince mağazada yüzde 40'a varan indirim uygulayacaklarınıda sözlerine ekledi.
“Yeteneklerine göre eğitilmeyen çocuklar, hayallerine kanat çırpamazlar”
Mağazada bulunan diğer ürün kategorileri
- Akıl ve Zekâ Oyunları
- Okul Öncesi Eğitim Araç ve Gereçleri
- Anaokulu/Kreş Donanımları
- Softplay Oyun Alanı
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