Isparta'da Geleceğin Teknolojileri İçin Dev Yerleşke: Teknova Hizmete Açıldı!

Genç Mucitler Isparta'da Buluşuyor! Teknova'da Metaverse'ten Nörobilime Her Şey Var. Isparta'da Geleceğin Teknolojileri İçin Dev Adım: ISUBÜ Teknova Yerleşkesi Açıldı!

Isparta'da Geleceğin Teknolojileri İçin Dev Yerleşke: Teknova Hizmete Açıldı!
ISPARTA
G.Tarihi: 16.08.2026 23:46
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Isparta'da Geleceğin Teknolojileri İçin Dev Yerleşke: Teknova Hizmete Açıldı!
 
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) bünyesinde kurulan Teknova yerleşkesi kapılarını açtı. Geleceğin teknolojik projelerine ev sahipliği yapacak olan yerleşke; robotikten yapay zekaya, dijital üretimden girişimciliğe kadar geniş bir alanda gençlere ve genç mucitlere imkan sağlayacak.
 
Yerleşkede Hangi Alanlar ve Laboratuvarlar Var?
 
Isparta Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ebru Yılmaz İnce, yeni açılan Teknova binasında yer alan donanımları şu şekilde sıraladı:
 
  • Laboratuvarlar ve Merkezler: Yazılım laboratuvarı, robotik laboratuvarı, metaverse salonu, 3D yazıcı alanı, nörobilim alanı ve 3 adet ön kuluçka merkezi.
  • Uygulamalı Eğitimler: Yazılım geliştirme, robotik donanım sistemleri, metaverse üzerinde oyun programlama ve 3 boyutlu simülasyon projeleri.
  • Proje Çıktıları: Öğrenciler, projelerinde ihtiyaç duydukları tüm fiziksel aksam ve parçaların çıktılarını 3D yazıcı alanından elde edebilecek.
Lise ve Üniversite Öğrencilerine Açık Olacak
 
"Teknolojiye Yön Ver" mottosuyla yola çıktıklarını belirten Doç. Dr. İnce; projeleri olan tüm lise ve üniversite öğrencilerini Teknova’ya beklediklerini ifade etti. Öğrencilerin alanları kullanabilmesi ve kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmesi için özel bir yazılım geliştirme sürecinin devam ettiği aktarıldı.
 
Önemli Merkezler Teknova Çatısı Altında Toplandı
 
Teknova yerleşkesi, bölgedeki kritik teknoloji ve gençlik merkezlerini de tek çatı altında buluşturuyor:
 
  • TÜBİTAK tarafından desteklenen ve üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Milli Teknoloji Atölyesi,
  • BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı) desteği ve Isparta Belediyesi yürütücülüğünde sürdürülen Siber Isparta Gençlik Merkezi faaliyetlerini artık Teknova binasında sürdürecek.
 
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