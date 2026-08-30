Isparta'da eski Sanayi’de yangın!

Eski Sanayi’de yangın paniğiIsparta kent merkezindeki Özkanlar Kavşağı ile Eski Sanayi mevkiinde yangın çıktı. Bölgeden yükselen yoğun duman çevrede paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.
Isparta’da akşam saatlerinde yangın hareketliliği yaşandı. Özkanlar Kavşağı – Eski Sanayi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangının başlamasıyla birlikte bölgeden yükselen yoğun duman, çevrede geniş bir alanda fark edildi. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri müdahale ettiKısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Böylece yeniden alevlenme ihtimaline karşı gerekli önlemler alındı.
Yangının çıkış nedeni ve oluşan hasarla ilgili inceleme yapılması bekleniyor.
Eski Sanayi mevkiinde yaşanan yangınla ilgili gelişmeler takip ediliyor.