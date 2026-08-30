Isparta'da eski Sanayi’de yangın!

Eski Sanayi’de yangın paniği

İtfaiye ekipleri müdahale etti

Isparta’da akşam saatlerinde yangın hareketliliği yaşandı.henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangının başlamasıyla birlikte bölgeden yükselen yoğun duman, çevrede geniş bir alanda fark edildi. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinesevk edildi.Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgedegerçekleştirdi. Böylece yeniden alevlenme ihtimaline karşı gerekli önlemler alındı.Yangının çıkış nedeni ve oluşan hasarla ilgili inceleme yapılması bekleniyor.