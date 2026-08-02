Isparta'da elektrikli scooter dönemi sona mı eriyor?

Isparta'da elektrikli scooter dönemi sona mı eriyor?
ISPARTA
G.Tarihi: 13.07.2026 23:59
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Isparta'da elektrikli scooter dönemi sona mı eriyor?

Isparta'da kısa mesafeli ulaşımda kullanılan elektrikli scooter hizmetinin yaklaşık 7 ay sonra sona ereceği iddiası gündeme geldi. Özellikle üniversite öğrencileri tarafından yoğun olarak tercih edilen uygulamanın geleceği merak konusu oldu.

Isparta'da elektrikli scooter hizmeti ilk olarak Martı markasıyla başlamış, kentte belirli bir süre hizmet verdikten sonra faaliyetlerini sonlandırmıştı. Bir süre sonra ise bu kez Tazı markasıyla elektrikli scooterlar yeniden Ispartalıların kullanımına sunuldu.

Özellikle Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri ile gençlerin kısa mesafeli ulaşımda tercih ettiği elektrikli scooterlar, şehir içi ulaşımda alternatif bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

7 ay sonra sona ereceği iddiası

Kentte hizmet veren Tazı elektrikli scooter uygulamasının yaklaşık 7 ay içerisinde faaliyetlerini sonlandıracağı yönündeki iddialar gündeme geldi. Konuyla ilgili henüz firma tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, iddialar kullanıcılar arasında merak uyandırdı.

Kullanım şekli tartışılıyor

Elektrikli scooterlar ulaşımı kolaylaştırmasına rağmen, bazı kullanıcıların kurallara uymayan davranışları zaman zaman vatandaşların tepkisini çekiyor.

En çok dile getirilen şikâyetler arasında scooterların gelişi güzel park edilmesi, kaldırımları ve yaya geçişlerini engellemesi, trafikte kurallara aykırı kullanılması ve bazı sürücülerin kaldırımlarda yüksek hızla ilerlemesi yer alıyor.

Elektrikli scooter hizmetinin Isparta'da devam edip etmeyeceği ve iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ise önümüzdeki süreçte yapılacak resmi açıklamalarla netlik kazanacak.

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