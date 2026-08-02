Isparta'da Drift Terörü Ucuz Atlatıldı

Isparta'da Drift Terörü Ucuz Atlatıldı
ISPARTA
G.Tarihi: 16.07.2026 22:58
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 Asri Mezarlık Civarında Zincirleme Kaza

Kategori: Asayiş / Trafik
Başlık: Isparta'da Asri Mezarlık Yakınlarında Zincirleme Kaza: 3 Araç Birbirine Girdi!
Isparta’da Asri Mezarlık yakınlarında üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süreliğine durma noktasına geldi.

Isparta’da Asri Mezarlık yakınlarında birden fazla aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol üzerinde seyir halinde olan 3 araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek zincirleme şekilde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle adeta ana baba gününe dönen olay yerine, ihbar üzerine hızla polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan otomobillerden birinin ön kısmında çok büyük çapta maddi hasar oluştuğu görülürken, şans eseri kazada yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışında kısa süreli bir yoğunluk yaşandı. Araçların yoldan çekici yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

 Anadolu Mahallesi'nde Drift Dehşeti

Kategori: Asayiş / Trafik Magandası
Başlık: Isparta'da Drift Terörü Ucuz Atlatıldı: Önce Kadına, Sonra Park Halindeki Araca Çarptı!
 Anadolu Mahallesi'nde drift atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce caddede yürüyen kadına, ardından park halindeki araca çarptı.

Isparta Anadolu Mahallesi’nde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Şehit Astsubay Yaşar Topçu Caddesi üzerinde seyir halinde olan 15 PN 160 plakalı otomobilin sürücüsü, caddede drift yapmaya başladı. Sürücü, drift yaptığı esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, önce yolda yürümekte olan bir kadına, ardından yol kenarında park halinde bulunan başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar büyük bir panikle yaralı kadının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

 Batıkent Mahallesi'nde Minibüs Yangını

Kategori: Asayiş / Yangın
Başlık: Isparta’da Seyir Halindeki Minibüs Alev Topuna Döndü!
Batıkent Mahallesi’nde seyir halindeyken motor bölümünden alev alan minibüs, kısa sürede tamamen yanarak demir yığınına döndü.

Isparta’da seyir halindeki bir minibüste çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Olay, Batıkent Mahallesi 263. Cadde üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 32 LZ 103 plakalı minibüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararak minibüsü adeta bir alev topuna çevirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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