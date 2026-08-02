Isparta'da 'Çöp Ev' Şoku: Apart Sahibi Gördüğü Manzara Karşısında İsyan Etti

Bahçelievler'de 'Çöp Ev' Şoku: Apart Sahibi Gördüğü Manzara Karşısında İsyan Etti Bahçelievler Mahallesi'nde bir apart dairesinde 2 yıldır kiracı olarak kalan kadının evi boşaltmasının ardından ortaya çıkan manzara "bu kadarına da pes" dedirtti. Dairesini kontrol etmeye giden mülk sahibi, karşılaştığı çöp yığınlarını görünce şoke oldu.

Akıllara durgunluk veren olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartta iki yıl boyunca kiracı olarak ikamet eden bir kadın, yakın zamanda daireyi boşaltarak ayrıldı. Kiracısının taşınmasının ardından rutin kontrol amacıyla daireye giden apart sahibi, kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı. Daire Adeta Çöplüğe Döndü İçeri girdiğinde yaşanabilir bir ev yerine adeta bir "çöp evle" karşılaşan mülk sahibi, gözlerine inanamadı. Dairenin her köşesinin atıklar ve çöp yığınlarıyla dolu olduğu, kullanım alanlarının tamamen tahrip edildiği görüldü. İki yıllık kiralama sürecinin ardından geriye bırakılan bu ağır manzara, apart sahibini çileden çıkardı. O Anları Kaydederek Tepki Gösterdi Karşılaştığı içler acısı durumu belgelemek isteyen mağdur apart sahibi, dairenin içerisindeki çöp yığınlarını cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Çektiği görüntülerle yaşanan duruma isyan eden mülk sahibi, bir evin bu hale getirilmesine anlam veremediğini belirtti.