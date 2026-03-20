ISPARTA'DA BAYRAM ÖNCESİ PAZAR MESAİSİ: ARİFE GÜNÜ 3 NOKTADA TEZGAH AÇILACAK!

Isparta'da Ramazan Bayramı süresince semt pazarlarının kurulmayacak olması nedeniyle, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için arife günü 3 farklı mahallede halk pazarı hizmet verecek.

Isparta Belediyesi ile Isparta Sebzeciler ve Manavcılar Odası, vatandaşların bayram alışverişlerini rahat, taze ve eksiksiz bir şekilde yapabilmeleri amacıyla ortak bir düzenlemeye imza attı. Alınan karar doğrultusunda, bayram tatili boyunca kent genelinde pazar yerlerinin kapalı olacağı duyuruldu.

19 Mart Perşembe (Arife) Günü Açık Olacak Pazarlar

Vatandaşların mutfak alışverişlerini ve taze gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için arife günü tezgahlar şu noktalarda kurulacak:

Yedişehitler Mahallesi (Cuma Pazarı mevkii)

Halife Sultan Mahallesi

Hızırbey Mahallesi

Bayram Boyunca Pazar Kurulmayacak

Yetkililer, Ramazan Bayramı süresince Isparta'da hiçbir noktada pazar kurulmayacağının altını önemle çizdi. Vatandaşların tatil boyunca herhangi bir eksiklik yaşamaması adına, alışverişlerini 19 Mart Perşembe günü açık olacak bu üç pazar yerinden planlamaları tavsiye ediliyor.