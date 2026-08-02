Isparta'da Bağımlılıkla Mücadelede Seferberlik: BAMKOM Çalışmalarını Hızlandırdı
Isparta Valiliği Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Merkezi (BAMKOM), kent genelinde ve kırsal alanlarda bağımlılık sorununa karşı yürüttüğü kapsamlı çalışmaları değerlendirmek üzere bir araya geldi. Isparta Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin
başkanlığında, ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, bağımlılıkla mücadelede kat edilen mesafe ve hayata geçirilen yenilikçi projeler masaya yatırıldı.
"Birçok Büyükşehirde Bile Olmayan Bir Oluşum"
Toplantının açılışında konuşan Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, BAMKOM’un yaklaşık bir yıl önce kurulduğunu belirterek, Isparta Valisi’nin bu oluşuma çok ciddi bir vizyon ve destek sağladığını vurguladı. Ertekin, "Birçok büyükşehirde bile şu anda böyle bir kuruluş, böyle bir koordinasyon yapısı yok"
diyerek Isparta'nın bu alandaki öncü rolüne dikkat çekti.
Tedaviden İstihdama: Somut Çıktılar
Mücadelenin sadece teoride kalmadığını, sahada somut sonuçlar elde edildiğini belirten Vali Yardımcısı, yürütülen rehabilitasyon ve sosyal entegrasyon sürecini şu sözlerle aktardı:
- Birebir Destek ve Rehabilitasyon: Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde görevli uzman personel, bağımlılık sorunu yaşayan danışanları birebir kabul ederek tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini yürütüyor.
- İş Sahibi Yapma ve Sosyal Hayata Entegrasyon: Tedavisi tamamlanan veya belirli bir aşamaya gelen kişilerin kalıcı olarak topluma kazandırılması hedefleniyor. Birçok kurumla imzalanan protokoller çerçevesinde, bu gençlerin ve vatandaşların iş sahibi olması sağlanarak sosyal yaşamın içine sağlıklı bir şekilde dönmeleri destekleniyor.
Güncel Veriler ve Takip Çalışmaları
Toplantıda ilgili birimler tarafından yapılan sunumlarda, yürütülen tespit ve takip çalışmalarının güncel sayısal verileri de paylaşıldı:
- 75 Kişi: Aktif olarak bağımlılık tedavisi görmeye devam ediyor.
- 40 Kişi: AMATEM bünyesinde (yataklı tedavi dahil) tedavi süreçlerini sürdürüyor.
- 27 Kişi: YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) bünyesinde uzman psikologlar tarafından bireysel psikoterapi desteği alıyor.
Ayrıca yoksulluk/yoksunluk sendromu yaşayan hastaların yatış süreçlerinin planlandığı ve tüm bu süreçlerin aileler ile eş zamanlı olarak
yürütüldüğü belirtildi.
Öne Çıkan Sahalar ve Yenilikçi Projeler
Toplantıda söz alan diğer yetkililer, bağımlılıkla mücadelede sadece merkeze bağlı kalınmadığını, sahanın her alanına dokunulduğunu ifade ettiler:
1. BAMKOM Anneleri Projesi
Proje kapsamında hayal edilen bir taslak hayata geçirilerek "BAMKOM Anneleri" oluşumu kuruldu. Halk Eğitim Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla açılan el sanatları ve geri dönüşüm atölyelerinde anneler hem üretim yapıyor hem de mahallelerindeki temizlik, farkındalık ve olası bağımlılık vakalarını merkeze ileterek birer "saha elçisi" olarak görev alıyor.
2. Meslek Liseleri ve Akran Analizi
Mesleki eğitim alan öğrencilere yönelik yürütülen çalışmalarda yenilikçi bir yöntem izleniyor. Gençlerle oyunlar ve etkinlikler düzenlenirken, sahada görevli sosyal hizmet uzmanı öğrenciler akranlarını analiz ediyor. Küfür, şiddete eğilim veya kötü alışkanlık potansiyeli sergileyen çocuklar tek tek tespit edilerek ailelerine ziyaretler gerçekleştiriliyor ve 2-3 haftalık özel eğitim süreçlerine alınıyor.
3. BAMKOM Tiyatro Topluluğu
Topluma sadece seminerler ve toplantılarla değil, sanat yoluyla da ulaşılması hedefleniyor. Kamu çalışanları, vatandaşlar ve öğrencilerden oluşan tiyatro topluluğu; madde, tütün ve teknoloji bağımlılığı gibi konuları farklı bir bakış açısıyla sahneye taşıyor. Topluluk, etkinliklerini ilçelere, Uluborlu'ya ve cezaevlerindeki tutuklulara kadar ulaştırdı.
4. Çadır Kent ve Mevsimlik İşçilere Yönelik Eğitimler
Keçiborlu ve Senirkent bölgelerinde yoğunlaşan mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadır kentler de unutulmadı. Binlerce insanın bir arada yaşadığı bu bölgelere gidilerek yetişkinlere yönelik uyuşturucu ve madde bağımlılığı eğitimleri verildi. Yetişkinlere eğitim verilirken, çocukların duymaması gereken içeriklerden uzak tutulması adına onlar için de ayrı etkinlikler organize edildi.
2026: "Bağımsızlık Yılı" ve Dijital Dönüşüm
2026 yılının "Bağımsızlık Yılı"
olarak ilan edildiğini hatırlatan yetkililer, bu kapsamda Isparta’nın tüm ilçelerinde her yaş grubuna yönelik bir "Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Seferberliği"
başlattıklarını duyurdu. Sahada birebir yürütülen bu seferberliğin yanı sıra dijital alanda da önemli bir adım atıldı:
- Online Başvuru ve Eğitim Talebi: Hizmete açılan BAMKOM web sitesi üzerinden vatandaşlar hem projeleri takip edebiliyor hem de Yönlendirme Merkezi’ne online form doldurarak başvuru yapabiliyor. Ayrıca köyler, ilçeler veya kurumlar site üzerinden doğrudan eğitim talebinde bulunabiliyor.
Toplantı, sunumların tamamlanmasının ardından katılımcıların soru-cevap bölümüyle sona erdi.