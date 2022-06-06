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ALTINİŞ MAĞAZALARINDA DÜĞÜN SEZONU HAREKETLİLİĞİ
Düğün hazırlığında olan vatandaşların alışveriş tercihlerinde ilk sırada yer alan kuyumcularda hareketlilik başladı. Isparta'da düğün hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, kuyumcuların yolunu tutuyor. Gelin ve damat adayları bilezik ve alyans gibi ürünlerin yanında yükte hafif ama pahada ağır olan pırlantalara ilgi gösterirken, düğüne katılacak misafirler ise gram altına yöneliyor.
Düğün sezonu öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen çiftler, soluğu kuyumcularda alırken, bu senenin gözdesi pırlanta ve mücevherler oldu.
Düğün sezonu konusunda görüşlerine başvurduğumuz Altıniş Kuyumculuk firma yöneticisi Mustafa Altıniş, 'Esnaf olarak yoğun bir iş dönemi içerisinde olduklarını söyledi. Özellikle kuyumcu esnafının bu süreçte yoğun bir iş dönemine girdiğine vurgu yapan Altıniş: “Bayram sonrası iş yoğunluğumuz başladı, Düğün sezonu nedeniyle hareketlilik yaşanıyor” dedi.
2022 yılı düğün sezonuna bayramdan sonra başladıklarını belirten Mustada Alntıniş, “Pandemi nedeniyle uzun bir süre düğünler ertelenmişti, ertelenen düğünlerin yapılmaya başlanması doğal olarak yoğunluğa sebep oldu. Ertelenen düğünlerin dışında bir de bu yıl yapılması planlanan düğünler var. Onlar da yapılmaya başlandı. Günlerimiz yoğun geçiyor. Düğün sezonu boyunca bu yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz.” dedi.
Düğünlerin yanı sıra söz ve nişan gibi törenlerin de devam ettiğini hatırlatan Altıniş, evlenme adayı çiftlerin tercihlerini genelde pırlanta takılara yönelik kullandığını da söyledi. Altıniş “ Pırlanta takılar evlenme tekliflerinin olmazsa olmazıdır. Önceki dönemlere kıyaslama yapılırsa pırlanta takı satışlarında artış var.
Düğün sezonunun başlamasının yanında gurbetçilerin de gelmesinin bu durumda etkili olduğunu anlatan Mustafa Altıniş, “Düğün mevsimi başladı, Mayıs, Haziran, Temmuz ayları bizim için düğünlerin ve nişanların başladığı tarihlerdir. Bu aylarda piyasa hareketleniyor. Yurt dışından gelenlerin de hareketliliği oluyor. Altın her zaman geçerli bir yatırım aracı, aynı zamanda düğünlerin vazgeçilmezi. O yüzden de hareketlilik oluyor. Geçen sene pandeminin etkisi vardı. Çok az düğün yapıldı, onun sıkıntısı vardı. Geçen sene ertelenen düğünlerin de bu sene yapılacağını düşünürsek, bu sene piyasanın daha hareketli olacağını düşünüyoruz” dedi.
Kuyumculuk piyasasında altının yerinin her zaman farklı olduğunu söyleyen Altıniş, bu senenin ilgi odağı olan ürünlerden de bahsetti. Düğüne gidecek misafirlerin gram altın üzerinde yoğunlaştığını vurgulayan Altıniş, evlenecek çiftlerin pırlanta ve mücevherlere ilgi gösterdiğini anlattı. Altıniş taleplerden bahsederken şu ifadeleri kullandı;
“Altının cazibesi hiçbir zaman bitmiyor. Herkes bütçesine göre bir şeyler almaya çalışıyor. Eskiden düğünlerde küçük altın takılıyordu, şimdi onun yerini gram altınlar aldı. Gram altınlara talep daha fazla ama bu senenin gözdesi pırlanta ve mücevherler. Yeni nesil biraz daha onlara yöneldi. Çiftlerimize mutluluklar dilerim” diye konuştu
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