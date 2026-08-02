Isparta'da alkollü sürücülere sıkı denetim: Bir gecede yaklaşık 1 milyon TL ceza

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde alkollü sürücülere yönelik kapsamlı uygulama yapıldı. Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen kontrollerde çok sayıda araç ve sürücü denetlenirken, kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre denetimlerde 9 alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu. Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere uygulanan idari para cezalarının toplamının ise yaklaşık 1 milyon TL olduğu öğrenildi.

Emniyet ekiplerinin gece boyunca sürdürdüğü uygulamalar, trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla aralıksız devam etti. Özellikle alkollü araç kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar ise polis ekiplerinin çalışmalarına destek verdiklerini ifade etti. Vatandaşlar, alkollü araç kullanımının hem sürücüler hem de diğer yol kullanıcıları için büyük risk oluşturduğunu belirterek, bu tür uygulamaların artarak sürdürülmesini istediklerini dile getirdi.

Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelindeki denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.