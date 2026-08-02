Isparta'da 245 bin TL ceza, ehliyete ve araca el koyma olayı

İstasyon Caddesi'nde polisten kaçtı: 245 bin TL ceza kesildi

Isparta'da gece saatlerinde yaşanan kovalamaca, askeri nizamiye önünde sona erdi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanırken, toplam 245 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, gece saatlerinde İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uygulama noktasında polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, aracıyla kaçmaya başladı.

Kovalamaca askeri nizamiye önünde sona erdi

Kaçan araç, polis ekiplerinin kısa süreli takibi sonucu 116. Cadde üzerindeki askeriye nizamiyesi önünde durdurularak kontrol altına alındı.

Alkollü olduğu belirlendi

Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken, "dur" ihtarına uymaması ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren diğer ihlaller nedeniyle hakkında yasal işlem başlatıldı.

245 bin TL ceza, ehliyete ve araca el koyma

Sürücüye yapılan işlemler sonucunda toplam 245 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 8 ay süreyle el konulurken, kullandığı araç da 2 ay süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi.