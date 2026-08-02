Isparta'da 15 Temmuz'un 10. yılında birlik ve beraberlik mesajı



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Isparta'da düzenlenen anma programına binlerce vatandaş katıldı. Meydanlarda tek yürek olan Ispartalılar, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma mesajı verdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla Isparta'da düzenlenen etkinlikler yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, düzenlenen Milli Birlik Yürüyüşü'nün ardından 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki programa katıldı.

Isparta Belediyesi önünden başlayan yürüyüş, mehteran takımının marşları eşliğinde gerçekleşirken, programa il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Meydandaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dev ekrandan takip edilirken, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. 15 Temmuz kapsamında düzenlenen Sancak Koşusu'nu tamamlayan gençler de taşıdıkları Türk sancağını protokol üyelerine teslim etti.

Programda konuşan Isparta Valisi Abdullah Erin, 15 Temmuz gecesinde milletin gösterdiği kararlılık sayesinde darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığını belirterek, şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise konuşmasında, 15 Temmuz gecesi Isparta'nın milli iradeye sahip çıkan şehirlerden biri olduğunu vurgulayarak, vatandaşların gösterdiği birlik ve beraberliğin hafızalarda yer ettiğini ifade etti. Başdeğirmen, o gece meydanları dolduran tüm vatandaşlara teşekkür ederek şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

Program kapsamında öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okurken, sanatçı Ertuğrul Kiraz'ın seslendirdiği kahramanlık türküleri vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Gece boyunca süren etkinliklerde vatandaşlar demokrasi nöbetini sürdürürken, 15 Temmuz'un 10. yılında Isparta'dan birlik, beraberlik ve milli iradeye bağlılık mesajı verildi.



