Isparta'da 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
ISPARTA – Isparta'da hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan kesinleşmiş 11 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, aranan şahsın yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen çalışma sonucunda, hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs, cezasını çekmek üzere Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.