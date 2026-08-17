Isparta’ya Yeni Sanat ve Sergi Merkezi Geliyor! İhale Tarihi Belli Oldu

Isparta’da kültür ve sanat alanında yeni bir dönem başlıyor. Eski Çarşı Polis Karakolu’nun bulunduğu alana yapılması planlanan Isparta Sanat ve Sergi Merkezi için yapım ihalesinin tarihi belli oldu. 3 katlı olarak inşa edilecek merkezin 230 takvim gününde tamamlanması planlanıyor.

Isparta Belediyesi, kentin kültür ve sanat altyapısını güçlendirecek önemli bir proje için düğmeye bastı. Isparta Sanat ve Sergi Merkezi Yapım İşi için ihale ilanı yayımlandı.

Yayla Mahallesi’nde, eski Çarşı Polis Karakolu’nun bulunduğu alanda hayata geçirilmesi planlanan proje; sergi, sanat ve kültürel etkinlikler açısından kente yeni bir alan kazandırmayı hedefliyor.

İhale 4 Eylül’de yapılacak

Isparta Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yapım ihalesi, 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 11.30’da yapılacak.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek ihalede teklifler yalnızca elektronik ortamda, EKAP üzerinden alınacak.

E-tekliflerin açılması ise Isparta Belediyesi Encümen Odası’nda gerçekleştirilecek.

3 katlı sanat ve sergi merkezi yapılacak

Projeye göre yeni sanat ve sergi merkezi, Yayla Mahallesi 329 ada, 321 parsel üzerinde inşa edilecek.

Eski Çarşı Polis Karakolu’nun bulunduğu alanı kapsayan projede yapı;

Zemin kat

kat

kat



olmak üzere toplam 3 katlı olarak planlandı.

Merkezin inşaat alanına oturan alanı ise 108,84 metrekare olarak açıklandı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Isparta’nın merkezinde sanat ve sergi faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği yeni bir mekân oluşturulması hedefleniyor.

230 günde tamamlanması planlanıyor

İhaleyi kazanacak yüklenici firma ile anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından 3 gün içerisinde yer tesliminin yapılması ve çalışmaların başlaması planlanıyor.

İşin toplam süresi ise 230 takvim günü olarak belirlendi.

Bu süre dikkate alındığında, yer tesliminin ardından projenin yaklaşık 7,5 aylık bir çalışma takvimi içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

İhaleye katılacak firmalar için iş deneyimi şartı

Projeye ilişkin ihalede firmalar açısından belirli yeterlilik kriterleri de bulunuyor.

İhaleye katılacak isteklilerden, son 15 yıl içerisinde gerçekleştirdikleri işlere ilişkin olarak teklif bedelinin en az yüzde 60’ı oranında iş deneyimini gösteren belge istenecek.

İhalede benzer iş olarak B Üstyapı (Bina) Grubu III. Grup işler kabul edilecek.

Ayrıca ilgili yeterlilik kapsamında YAMBİS belgesi şartı da bulunuyor.

İhaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecek.

İhalede en avantajlı teklif fiyat üzerinden belirlenecek

İhalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi, sadece fiyat esasına göre belirlenecek.

Yani ihaleyi kazanacak teklifin değerlendirilmesinde fiyat kriteri esas alınacak.

Isparta Sanat ve Sergi Merkezi ihale bilgileri

İhale kayıt numarası (İKN): 2026/1496146

İhale tarihi: 4 Eylül 2026

İhale saati: 11.30

İhale türü: Yapım işi

İhale usulü: Açık ihale

İhale yeri: Isparta Belediyesi Encümen Odası

İşin süresi: 230 takvim günü

Proje alanı: Yayla Mahallesi 329 ada, 321 parsel

Yapı: Zemin + 2 kat

İnşaat alanına oturan alan: 108,84 metrekare

Isparta’nın kültür hayatına yeni bir merkez kazandırılacak

Isparta Belediyesi tarafından hazırlanan proje, kentin merkezi noktalarından birinde yeni bir kültür ve sanat alanı oluşturulmasını öngörüyor.

Eski Çarşı Polis Karakolu’nun bulunduğu alanda yapılması planlanan Isparta Sanat ve Sergi Merkezi, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yapım aşamasına geçecek.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Isparta’da sergiler ve çeşitli sanat etkinlikleri için yeni bir mekânın hizmete girmesi bekleniyor.

Gözler şimdi 4 Eylül’de gerçekleştirilecek yapım ihalesine çevrildi.