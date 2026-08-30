Isparta’ya 106 yeni doktor kadrosu

Merkezde farklı branşlara yeni doktorlar

İlçelere de doktor takviyesi

Aksu İlçe Devlet Hastanesi: 3 tabip

3 tabip Atabey Toplum Sağlığı Merkezi: 2 tabip

2 tabip Eğirdir Devlet Hastanesi: Üroloji uzmanı ve 7 tabip

Üroloji uzmanı ve 7 tabip Gelendost İlçe Devlet Hastanesi: İç Hastalıkları uzmanı ve 4 tabip

İç Hastalıkları uzmanı ve 4 tabip Keçiborlu İlçe Devlet Hastanesi: 5 tabip

5 tabip Senirkent İlçe Devlet Hastanesi: 3 tabip

3 tabip Sütçüler İlçe Devlet Hastanesi: 4 tabip

4 tabip Uluborlu İlçe Devlet Hastanesi: 4 tabip

Şarkikaraağaç ve Yalvaç’ta uzman doktor takviyesi

“Doktor kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz”

“İlimizi ve ilçelerimizi sağlıkta çok daha iyi seviyeye çıkarmak için doktor kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Çeşitli branşlarda 16 uzman doktor, 90 da doktor olmak üzere toplam 106 doktor ataması memleketimize hayırlı olsun.”

Isparta merkez

Tabip: Isparta 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu — 1

Isparta 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu — Tabip: Isparta 2 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu — 2

Isparta 2 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu — Tabip: Isparta 7 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu — 1

Isparta 7 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu — Tabip: Isparta Merkez 10 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu — 1

Isparta Merkez 10 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu — Tabip: Isparta Merkez Toplum Sağlığı Merkezi — 3

Isparta Merkez Toplum Sağlığı Merkezi — Tabip: Isparta Şehir Hastanesi — 14

Isparta Şehir Hastanesi — Tabip: Isparta Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi — 3

Isparta Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi — Tabip: Isparta Şehir Hastanesi — 1

Isparta Şehir Hastanesi — Uzman Tabip – Çocuk Endokrinolojisi: Isparta Şehir Hastanesi — 1

Isparta Şehir Hastanesi — Uzman Tabip – Çocuk Ürolojisi: Isparta Şehir Hastanesi — 1

Isparta Şehir Hastanesi — Uzman Tabip – Göğüs Hastalıkları: Isparta Şehir Hastanesi — 1

Isparta Şehir Hastanesi — Uzman Tabip – Romatoloji: Isparta Şehir Hastanesi — 1

Isparta Şehir Hastanesi — Uzman Tabip – Fizyoloji: Süleyman Demirel Üniversitesi — 2

Süleyman Demirel Üniversitesi — Uzman Tabip – Kalp Damar Cerrahisi: Süleyman Demirel Üniversitesi — 1

Süleyman Demirel Üniversitesi — Uzman Tabip – Anesteziyoloji ve Reanimasyon: Isparta Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi — 1

Aksu

Tabip: Isparta Aksu İlçe Devlet Hastanesi — 3

Isparta Aksu İlçe Devlet Hastanesi — Tabip: Isparta Aksu Toplum Sağlığı Merkezi — 2

Atabey

Tabip: Isparta Atabey Toplum Sağlığı Merkezi — 2

Eğirdir

Uzman Tabip – Üroloji: Isparta Eğirdir Devlet Hastanesi — 1

Isparta Eğirdir Devlet Hastanesi — Tabip: Isparta Eğirdir Devlet Hastanesi — 7

Isparta Eğirdir Devlet Hastanesi — Tabip: Isparta Eğirdir KKK Dağ. Kom. Ok. Ve Em. K. / Isparta Eğirdir De... — 1

Isparta Eğirdir KKK Dağ. Kom. Ok. Ve Em. K. / Isparta Eğirdir De... — Tabip: Isparta Eğirdir Toplum Sağlığı Merkezi — 2

Gelendost

Uzman Tabip – İç Hastalıkları: Isparta Gelendost İlçe Devlet Hastanesi — 1

Isparta Gelendost İlçe Devlet Hastanesi — Tabip: Isparta Gelendost İlçe Devlet Hastanesi — 4

Isparta Gelendost İlçe Devlet Hastanesi — Tabip: Isparta Gelendost Toplum Sağlığı Merkezi — 1

Gönen

Tabip: Isparta Gönen Toplum Sağlığı Merkezi — 1

Keçiborlu

Tabip: Isparta Keçiborlu İlçe Devlet Hastanesi — 5

Senirkent

Tabip: Isparta Senirkent İlçe Devlet Hastanesi — 3

Isparta Senirkent İlçe Devlet Hastanesi — Tabip: Isparta Senirkent Toplum Sağlığı Merkezi — 1

Sütçüler

Tabip: Isparta Sütçüler İlçe Devlet Hastanesi — 4

Isparta Sütçüler İlçe Devlet Hastanesi — Tabip: Isparta Sütçüler Toplum Sağlığı Merkezi — 1

Şarkikaraağaç

Uzman Tabip – Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon: Isparta Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi — 1

Isparta Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi — Uzman Tabip – Göğüs Hastalıkları: Isparta Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi — 1

Isparta Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi — Uzman Tabip – Göz Hastalıkları: Isparta Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi — 1

Isparta Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi — Uzman Tabip – Kadın Hastalıkları ve Doğum: Isparta Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi — 1

Isparta Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi — Tabip: Isparta Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi — 6

Isparta Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi — Tabip: Isparta Şarkikaraağaç Toplum Sağlığı Merkezi — 2

Uluborlu

Tabip: Isparta Uluborlu İlçe Devlet Hastanesi — 4

Isparta Uluborlu İlçe Devlet Hastanesi — Tabip: Isparta Uluborlu Toplum Sağlığı Merkezi — 1

Yalvaç

Uzman Tabip – Beyin ve Sinir Cerrahisi: Isparta Yalvaç Devlet Hastanesi — 1

Isparta Yalvaç Devlet Hastanesi — Tabip: Isparta Yalvaç Devlet Hastanesi — 11

Isparta Yalvaç Devlet Hastanesi — Tabip: Isparta Yalvaç İlçe Sağlık Müdürlüğü — 3

Yenişarbademli

Tabip: Isparta Yenişarbademli Toplum Sağlığı Merkezi — 1

Isparta’nın sağlık kadrosuna önemli bir takviye geldi. AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, çeşitli branşlardaIsparta’ya atandığını duyurdu.Yeni atamalarla birlikte Isparta merkez ve ilçelerinde sağlık hizmetlerinin daha güçlü bir kadroyla sunulması hedefleniyor.Paylaşılan atama listesinde Isparta merkezde çok sayıda sağlık kuruluşuna yeni doktor kadroları yer aldı.yeni kadroların tahsis edildiği kurumlar arasında bulunuyor.Isparta Şehir Hastanesi'ndebranşlarında uzman doktor kadroları yer aldı.Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı sağlık hizmetlerinde isealanlarında uzman doktor kadroları bulunuyor.Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne dealanında uzman doktor kadrosu ayrıldı.Doktor atamaları Isparta merkeziyle sınırlı kalmadı. Kentin ilçelerindeki devlet hastaneleri ve toplum sağlığı merkezlerine de yeni kadrolar tahsis edildi.Atama listesindeyer aldı.İlçelerdeki dikkat çeken atamalardan bazıları şöyle:Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları ile Kadın Hastalıkları ve Doğum branşlarında uzman doktor kadroları tahsis edildi. Hastaneye ayrıca 6 tabip kadrosu verildi.ise Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı ile birlikte 11 tabip kadrosu ayrıldı.Yenişarbademli Toplum Sağlığı Merkezi'ne de 1 tabip kadrosu tahsis edildi.Osman Zabun, yaptığı açıklamada Isparta ve ilçelerini sağlık alanında daha iyi seviyelere taşımak için doktor kadrosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.Zabun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Zabun, atamaların Isparta'ya hayırlı olmasını dilerken, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı ve atamalarda emeği geçenlere teşekkür etti.Tabii canım, haklısın. GörseldekiBunu haberin altına doğrudan koyabilirsin: