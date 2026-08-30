Isparta’ya 106 yeni doktor kadrosuAK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, Isparta merkez ve ilçelerinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla toplam 106 doktor ataması gerçekleştirildiğini açıkladı.
Isparta’nın sağlık kadrosuna önemli bir takviye geldi. AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, çeşitli branşlarda 16 uzman doktor ve 90 doktor olmak üzere toplam 106 doktorun Isparta’ya atandığını duyurdu.
Yeni atamalarla birlikte Isparta merkez ve ilçelerinde sağlık hizmetlerinin daha güçlü bir kadroyla sunulması hedefleniyor.
Merkezde farklı branşlara yeni doktorlarPaylaşılan atama listesinde Isparta merkezde çok sayıda sağlık kuruluşuna yeni doktor kadroları yer aldı.
Isparta Şehir Hastanesi, Isparta Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi, acil sağlık hizmetleri istasyonları ve Merkez Toplum Sağlığı Merkezi yeni kadroların tahsis edildiği kurumlar arasında bulunuyor.
Isparta Şehir Hastanesi'nde Çocuk Endokrinolojisi, Çocuk Ürolojisi, Göğüs Hastalıkları ve Romatoloji branşlarında uzman doktor kadroları yer aldı.
Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı sağlık hizmetlerinde ise Fizyoloji ile Kalp Damar Cerrahisi alanlarında uzman doktor kadroları bulunuyor.
Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne de Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzman doktor kadrosu ayrıldı.
İlçelere de doktor takviyesiDoktor atamaları Isparta merkeziyle sınırlı kalmadı. Kentin ilçelerindeki devlet hastaneleri ve toplum sağlığı merkezlerine de yeni kadrolar tahsis edildi.
Atama listesinde Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç ve Yenişarbademli yer aldı.
İlçelerdeki dikkat çeken atamalardan bazıları şöyle:
- Aksu İlçe Devlet Hastanesi: 3 tabip
- Atabey Toplum Sağlığı Merkezi: 2 tabip
- Eğirdir Devlet Hastanesi: Üroloji uzmanı ve 7 tabip
- Gelendost İlçe Devlet Hastanesi: İç Hastalıkları uzmanı ve 4 tabip
- Keçiborlu İlçe Devlet Hastanesi: 5 tabip
- Senirkent İlçe Devlet Hastanesi: 3 tabip
- Sütçüler İlçe Devlet Hastanesi: 4 tabip
- Uluborlu İlçe Devlet Hastanesi: 4 tabip
Şarkikaraağaç ve Yalvaç’ta uzman doktor takviyesiŞarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları ile Kadın Hastalıkları ve Doğum branşlarında uzman doktor kadroları tahsis edildi. Hastaneye ayrıca 6 tabip kadrosu verildi.
Yalvaç Devlet Hastanesi'ne ise Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı ile birlikte 11 tabip kadrosu ayrıldı.
Yenişarbademli Toplum Sağlığı Merkezi'ne de 1 tabip kadrosu tahsis edildi.
“Doktor kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz”Osman Zabun, yaptığı açıklamada Isparta ve ilçelerini sağlık alanında daha iyi seviyelere taşımak için doktor kadrosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.
Zabun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“İlimizi ve ilçelerimizi sağlıkta çok daha iyi seviyeye çıkarmak için doktor kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Çeşitli branşlarda 16 uzman doktor, 90 da doktor olmak üzere toplam 106 doktor ataması memleketimize hayırlı olsun.”Zabun, atamaların Isparta'ya hayırlı olmasını dilerken, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı ve atamalarda emeği geçenlere teşekkür etti.
Isparta merkez ve ilçelerinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak 106 doktor kadrosunun kent için hayırlı olması temenni edildi.
Tabii canım, haklısın. Görseldeki tüm listeyi okunaklı şekilde yazıya döküyorum. Bunu haberin altına doğrudan koyabilirsin:
Isparta merkez
- Tabip: Isparta 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu — 1
- Tabip: Isparta 2 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu — 2
- Tabip: Isparta 7 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu — 1
- Tabip: Isparta Merkez 10 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu — 1
- Tabip: Isparta Merkez Toplum Sağlığı Merkezi — 3
- Tabip: Isparta Şehir Hastanesi — 14
- Tabip: Isparta Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi — 3
- Tabip: Isparta Şehir Hastanesi — 1
- Uzman Tabip – Çocuk Endokrinolojisi: Isparta Şehir Hastanesi — 1
- Uzman Tabip – Çocuk Ürolojisi: Isparta Şehir Hastanesi — 1
- Uzman Tabip – Göğüs Hastalıkları: Isparta Şehir Hastanesi — 1
- Uzman Tabip – Romatoloji: Isparta Şehir Hastanesi — 1
- Uzman Tabip – Fizyoloji: Süleyman Demirel Üniversitesi — 2
- Uzman Tabip – Kalp Damar Cerrahisi: Süleyman Demirel Üniversitesi — 1
- Uzman Tabip – Anesteziyoloji ve Reanimasyon: Isparta Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi — 1
Aksu
- Tabip: Isparta Aksu İlçe Devlet Hastanesi — 3
- Tabip: Isparta Aksu Toplum Sağlığı Merkezi — 2
Atabey
- Tabip: Isparta Atabey Toplum Sağlığı Merkezi — 2
Eğirdir
- Uzman Tabip – Üroloji: Isparta Eğirdir Devlet Hastanesi — 1
- Tabip: Isparta Eğirdir Devlet Hastanesi — 7
- Tabip: Isparta Eğirdir KKK Dağ. Kom. Ok. Ve Em. K. / Isparta Eğirdir De... — 1
- Tabip: Isparta Eğirdir Toplum Sağlığı Merkezi — 2
Gelendost
- Uzman Tabip – İç Hastalıkları: Isparta Gelendost İlçe Devlet Hastanesi — 1
- Tabip: Isparta Gelendost İlçe Devlet Hastanesi — 4
- Tabip: Isparta Gelendost Toplum Sağlığı Merkezi — 1
Gönen
- Tabip: Isparta Gönen Toplum Sağlığı Merkezi — 1
Keçiborlu
- Tabip: Isparta Keçiborlu İlçe Devlet Hastanesi — 5
Senirkent
- Tabip: Isparta Senirkent İlçe Devlet Hastanesi — 3
- Tabip: Isparta Senirkent Toplum Sağlığı Merkezi — 1
Sütçüler
- Tabip: Isparta Sütçüler İlçe Devlet Hastanesi — 4
- Tabip: Isparta Sütçüler Toplum Sağlığı Merkezi — 1
Şarkikaraağaç
- Uzman Tabip – Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon: Isparta Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi — 1
- Uzman Tabip – Göğüs Hastalıkları: Isparta Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi — 1
- Uzman Tabip – Göz Hastalıkları: Isparta Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi — 1
- Uzman Tabip – Kadın Hastalıkları ve Doğum: Isparta Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi — 1
- Tabip: Isparta Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi — 6
- Tabip: Isparta Şarkikaraağaç Toplum Sağlığı Merkezi — 2
Uluborlu
- Tabip: Isparta Uluborlu İlçe Devlet Hastanesi — 4
- Tabip: Isparta Uluborlu Toplum Sağlığı Merkezi — 1
Yalvaç
- Uzman Tabip – Beyin ve Sinir Cerrahisi: Isparta Yalvaç Devlet Hastanesi — 1
- Tabip: Isparta Yalvaç Devlet Hastanesi — 11
- Tabip: Isparta Yalvaç İlçe Sağlık Müdürlüğü — 3
Yenişarbademli
- Tabip: Isparta Yenişarbademli Toplum Sağlığı Merkezi — 1