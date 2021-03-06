ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN

“6 MART 1930 GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN

ISPARTA’YI ZİYARETİ” İLE İLGİLİ MESAJI

Her zaman ve her yerde gücünü ve azmini Türk milletinin sağduyusundan, onun vatanseverliğinden aldığını ifade eden Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, gerek Milli Mücadele yıllarında, gerekse Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra, yurt gezilerine çok önem vermiş, bu gezilerde bizzat halkın içine girmiş çeşitli konularda onların görüşlerini almış, kararlarını bu görüşlerin ışığı altında vermiş ve devrimlerini bu görüşlerle güçlendirmiştir.Bu ziyaretler kapsamında Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, 6 Mart 1930 Perşembe günü beraberindeki heyetle birlikte Eğirdir üzerinden ilimize teşrif ederek çeşitli heyetleri kabul etmiş ve dertlerini dinlemiştir. Isparta’nın halkını ve doğasını çok beğenmiş ve ziyaretinde sık sık dile getirmiştir.Isparta halkı olarak 91 yıldır Mustafa Kemal ATATÜRK’ü ilimizde ağırlamanın gururunu büyük coşkuyla yaşıyor, onun çizdiği yoldan ve Cumhuriyet değerlerinden vazgeçmeden, birlik ve beraberlik ruhuyla, vatanımızı ve milletimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma azmi ve kararlılığı ile Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü minnet ve rahmetle anıyoruz.