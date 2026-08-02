Isparta Valisi Erin: Zemin Etüdü Olmadan İnşaat Başlamayacak

Isparta Valisi Abdullah Erin’den Okul Güçlendirmelerine İlişkin Net Mesaj: "Biz Bakkal Yönetmiyoruz"

Güçlendirme Bekleyen Okul Sayısı 5-6'ya Düşürüldü

"Kanunu Yok Sayıp Ezbere İş Yapmayacağız"

"Biz bakkal dükkanı yönetmiyoruz veya özel bir işletmeyi idare eden yöneticiler değiliz. Bütün adımları kanunla, hukukla, nizamla tanımlanan devlet idaresinin yöneticileriyiz.

'Okulların açılmasına az kaldı' diyerek kanunu yok sayacak, kitabı kapatacak değiliz. Ezbere iş yapıp 5 yıl boyunca o binaların usulsüz yapımıyla, yetkililerin yargılanmasıyla uğraşamayız. Biz böyle bir hata yapmayız, yaptırmayız. Her şey mevzuata, ihale hukukuna ve inşaat tekniğine uygun olarak tamamlanacak."

Zemin Etüdü Olmadan İnşaat Başlamayacak

Tavizsiz Zemin Etüdü: Zemin etütleri doğrudan temin veya hızlı ihale süreçleriyle derhal yapılacak. Zemini sağlam mı değil mi bilmediğimiz bir yapının çatısıyla, üstüyle uğraşılmayacak.

Zemin etütleri doğrudan temin veya hızlı ihale süreçleriyle derhal yapılacak. Zemini sağlam mı değil mi bilmediğimiz bir yapının çatısıyla, üstüyle uğraşılmayacak. "Kimse Bana Hikaye Anlatmasın": "Zemin etüdüne gerek var mı yok mu" diye kimse kapımı çalmasın. Zemin etüdü olmadan bina güvenliği sağlanamaz.

"Zemin etüdüne gerek var mı yok mu" diye kimse kapımı çalmasın. Zemin etüdü olmadan bina güvenliği sağlanamaz. Çevre ve Şehircilik Desteği: Çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün teknik desteği ve sıkı denetimiyle yürütülecek.

Çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün teknik desteği ve sıkı denetimiyle yürütülecek. İkili Eğitimin Sonlandırılması: Güçlendirme süreçleri tamamlanarak okullardaki zorunlu ikili eğitim uygulamasına en kısa sürede son verilecek, çocuklara güvenli eğitim alanları sunulacak.

Isparta genelinde daha önce deprem güçlendirmesi yapılan veya yeniden güçlendirme ihtiyacı tespit edilen okullardaki son durumu paylaşan Vali Erin, yürütülen kararlı çalışmalar sayesinde güçlendirilecek okul sayısının 25-30'lu rakamlardanaçıkladı.Hedeflerinin bu okulları en kısa sürede eğitim-öğretime kazandırmak olduğunu belirten Erin, takvim sıkışıklığı gerekçesiyle prosedürlerin atlanmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini vurguladı.Sürecin aceleye getirilerek kanun ve kuralların dışına çıkılmasının geçmişte büyük mağduriyetler ve usulsüzlükler doğurduğuna dikkat çeken Vali Abdullah Erin, şu ifadeleri kullandı:Okul binalarının güvenliğinde zemin etüdünün ve teknik kontrolün hayati önem taşıdığının altını çizen Vali Erin, teknik ekiplere uyarılarda bulundu:Süreçle ilgili adli ve idari incelemelerin de bir yandan devam ettiğini hatırlatan Vali Erin, bürokratik engelleri aşarak dosya kapaklarını usulüne uygun şekilde kapatmayı hedeflediklerini belirtti.