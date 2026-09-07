Isparta Valisi Erin: "Savunma Sanayi İhtiyacımızın %95'ini Kendimiz Karşılıyoruz"

Isparta Valisi Abdullah Erin, katıldığı programda Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayi alanında katettiği büyük mesafeye ve yerlilik oranına dikkat çekti. Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinde güçlü bir savunma sanayinin önemini vurgulayan Vali Erin, savunma araç ve gereçlerinin %95’inin yerli imkânlarla karşılandığını belirtti.

"İHA ve SİHA İhracatında Dünyada 3. Sıradayız"

Vali Abdullah Erin, Türkiye’nin geçmiş yıllara kıyasla çok daha güçlü bir konumda olduğunu ifade ettiği konuşmasında şunları kaydetti:

"20 sene öncesine kıyasla devletimiz şu an çok daha güçlüdür. Bir tane İHA’yı, SİHA’yı İsrail’den almak için kapılarda beklediğimiz dönemlerden; bugün İHA ve SİHA ihracatında dünyanın 3. ülkesi olma başarısını göstermiş bir ülkeye sahibiz Allah’a şükür."

"Kendi Silahımız, Tankımız, Uçağımız Var"

Savunma sanayi ürünlerinde yerlilik oranının rekor seviyeye ulaştığını vurgulayan Vali Erin, Türkiye'nin kendi kendine yeten bir güç haline geldiğini belirtti: