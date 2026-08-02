Isparta Sütçüler'de tarımda yeni bir adım!

Sütçüler'de alternatif tarım hamlesi: Belence'de aspir üretimi başladı

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Belence Köyü'nde alternatif tarım ürünlerine yönelik önemli bir adım atıldı. Belence Köyü Muhtarı İbrahim Daşdöner'in öncülüğünde, yüksek rakımlı yaylada deneme amaçlı aspir ekimi gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2 bin rakımlı Tota Dağı eteklerinde, 1.800 metre yükseklikte bulunan Belence Çal Yaylası'nda 50 dönümlük alana ekilen aspir bitkisinin, bölge tarımına yeni bir soluk getirmesi hedefleniyor.

Muhtar İbrahim Daşdöner, aspir bitkisinin yağ üretiminde kullanılan önemli bir tarım ürünü olduğunu belirterek, fazla bakım istememesi ve kuraklığa dayanıklı yapısıyla dikkat çektiğini söyledi.

Daşdöner, su ihtiyacının düşük olması nedeniyle aspirin özellikle kuraklık riski bulunan bölgeler için önemli bir alternatif oluşturduğunu ifade ederek, deneme ekiminin başarılı olması halinde üretim alanlarının artırılabileceğini dile getirdi.

Belence Köyü'nde ilk kez gerçekleştirilen aspir ekiminin, hem üreticilere yeni bir gelir kapısı oluşturması hem de bölgede alternatif tarımın gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor.



