Isparta Protokolünden TEKNOFEST Çağrısı: "Göklerdeki Gururumuz Denizlere Taşıyor"

Isparta Protokolünden TEKNOFEST Çağrısı: "Göklerdeki Gururumuz Denizlere Taşıyor"
ISPARTA
G.Tarihi: 20.08.2026 23:59
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Isparta Protokolünden TEKNOFEST Çağrısı: "Göklerdeki Gururumuz Denizlere Taşıyor"

Isparta kent protokolü, Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesinin en önemli organizasyonlarından TEKNOFEST için ortak bir çağrıda bulundu. Kocaeli ve Şanlıurfa’da düzenlenecek etkinlikler öncesinde bir araya gelen Isparta yönetimi, tüm vatandaşları teknoloji coşkusuna ortak olmaya davet etti.
 
Isparta Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, akademisyenler ve eğitim idarecileri sosyal medya üzerinden yayımladıkları mesajlarla TEKNOFEST heyecanını paylaştı.
 

İki Ayrı Şehirde İki Büyük Festival

Isparta protokolünün yayınladığı çağrı videosunda etkinliklerin takvimi ve lokasyonları şu şekilde duyuruldu:
 
  • Mavi Vatan TEKNOFEST: 20-23 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde düzenlenecek.
  • Güneydoğu TEKNOFEST: 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek.

Protokolden Güçlü Mesajlar

Etkinlik kapsamında kent yöneticileri ve eğitim temsilcileri milli teknoloji hamlesinin önemine vurgu yaptı:
 
"Mavi Vatan TEKNOFEST ile göklerdeki gururumuzun denizlerimize taşıdığı tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Kendi yerli ve milli teknolojilerimizle denizlerimizde de tam bağımsızlığımızı simgeleyen bu coşkuya tüm halkımızı davet ediyoruz."
 
— Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanı
"Milli teknoloji hamlesi Türkiye'nin gelecekteki bağımsızlığının ve küresel gücünün en büyük teminatıdır. Yerli ve milli çözümler üretmek artık bir tercih değil, tarihi bir sorumluluktur."
 
— Prof. Dr. Yılmaz Çatal, ISUBÜ Rektörü
"Bir hayal ile başlayan; gençlerimizin, öğrencilerimizin ve toplumun her bir bireyinin gayretiyle bir yıl süren emeğin ürünü olan projeler, kimi zaman bir uçağa, kimi zaman bir gemiye ya da robota dönüşüyor."
 
— Doç. Dr. Mevlüt Kayacan, T3 Vakfı Isparta Sorumlusu
Isparta Valisi Abdullah Erin de geçmişte 5 yıl valilik yaptığı "Peygamberler Şehri" Şanlıurfa ve Kocaeli'deki organizasyonlara tüm Ispartalıları davet ederek, "Isparta hazır, TEKNOFEST'te buluşuyoruz" mesajını paylaştı.
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