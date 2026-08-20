Isparta Pazarında Fiyat İkiyle Bölündü: Esnaf 'Ucuz' Diyor, Vatandaş 'Pahalı'!

Isparta’da haftanın her günü farklı noktalarında kurulan kent pazarlarında sebze ve meyve fiyatları tartışma konusu oldu.

Isparta Pazarında Fiyat İkiyle Bölündü: Esnaf 'Ucuz' Diyor, Vatandaş 'Pahalı'!
ISPARTA
G.Tarihi: 20.08.2026 03:35
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Isparta Pazarında Fiyat İkiyle Bölündü: Esnaf 'Ucuz' Diyor, Vatandaş 'Pahalı'! İşte Güncel Tezgah Fiyatları

Isparta’da haftanın her günü farklı noktalarında kurulan kent pazarlarında sebze ve meyve fiyatları tartışma konusu oldu. Ürün bolluğu nedeniyle esnaf fiyatların son derece makul olduğunu savunurken, vatandaşlar ise artan yaşam maliyetlerinden dertli.
 
Isparta kent pazarları, vatandaşların günlük meyve ve sebze ihtiyacını karşılamada ana merkez olmaya devam ediyor. Hava sıcaklıklarının etkisi, üretim koşulları ve tezgahtaki ürün bolluğu etiketlere direkt yansırken; alım gücü ve artan maliyetler hem esnafın hem de tüketicinin gündeminde.
 

Tüketici İkiye Bölündü: "Isparta Diğer Şehirlere Göre Daha Makul"

Pazarda alışveriş yapan vatandaşların görüşleri oldukça değişken. Bazı vatandaşlar üretimin ve çiftçinin emeğine vurgu yaparken, kimileri ise Isparta’nın diğer büyükşehirlere kıyasla halen daha uygun fiyatlı olduğunu düşünüyor:
 
"Köylünün ne çektiğini, ilacını, gübresini bilmeyenler pahalı diyor. Çiftçinin emeğini öğrenip öyle konuşmak lazım."
 
"Isparta diğer şehirlere göre nispeten daha iyi. Bütçeye göre fiyatlar burada daha makul kalıyor."
Diğer yandan bazı tüketiciler ise her şeye zam geldiğini ve pazar poşetlerini doldurmakta zorlandıklarını belirterek, özellikle meyve ve sebze bolluğunun olduğu bir dönemde fiyatların daha düşük olması gerektiğini savunuyor.
 

Esnaf "Bolluk Var, Fiyatlar Ucuz" Diyor

Pazar esnafı ise tezgahtaki bolluğa dikkat çekerek fiyatların oldukça düştüğünü, hatta akşam saatlerine doğru maliyetin de altına satış yapıldığını dile getiriyor. Ürünlerin bolluk nedeniyle ucuzladığını belirten esnaf, bamya gibi işçiliği zor ürünler dışında genel fiyatların oldukça makul seviyelerde seyrettiğini ifade ediyor.
 

Isparta Pazarlarında Güncel Ürün Fiyatları

Pazardan derlenen güncel sebze ve meyve fiyat aralıkları ise şu şekilde yansıyor:
 
Sebze ve Yeşillik Fiyatları
 
  • Domates: 25 TL – 60 TL (Kalite ve türe göre değişkenlik gösteriyor; 3 kilosu 100 TL)
  • Salatalık & Kabak: 20 TL – 30 TL
  • Sivri & Dolmalık Biber: 40 TL – 100 TL
  • Patlıcan: 20 TL – 30 TL
  • Taze Fasulye / Şeker Fasulye: 100 TL – 120 TL
  • Bamya: 100 TL – 150 TL
  • Brokoli (Kilo): 70 TL
  • Mısır: 8 tanesi 100 TL
  • Yeşillikler (Demet/Bağ): 15 TL – 20 TL
  • Limon (3 adet): 50 TL
Meyve Fiyatları
 
  • Şeftali: 30 TL – 50 TL (Kalitesine göre)
  • İncir (Bucak Melli / Akdeniz): 80 TL – 150 TL
  • Armut: 90 TL – 100 TL
Pazarlardaki hareketliliğin, mevsimsel ürünlerin artışıyla birlikte önümüzdeki haftalarda da devam etmesi bekleniyor.

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