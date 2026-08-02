Isparta Özel İdaresi Yeni GES Yatırımıyla Enerji Kapasitesini 5.4 MW’a Çıkardı

Isparta Özel İdaresi Yeni GES Yatırımıyla Enerji Kapasitesini 5.4 MW’a Çıkardı
ISPARTA
G.Tarihi: 08.07.2026 22:35
45812 Okunma
0

Isparta Özel İdaresi Yeni GES Yatırımıyla Enerji Kapasitesini 5.4 MW’a Çıkardı

Isparta İl Özel İdaresi, yenilenebilir ve yeşil enerji alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce 3.7 megavatlık (MW) Güneş Enerjisi Santrali (GES) sistemini başarılı bir şekilde devreye alan Özel İdare, yeni gerçekleştirdiği 1.7 MW'lık GES yatırımıyla toplam enerji üretim kapasitesini 5.4 MW seviyesine yükseltti.

Büyük Gökçeli Köyü GES Projesinde Sona Gelindi

Bu büyük enerji hamlesi kapsamında, Isparta merkezine bağlı Büyük Gökçeli Köyü’nde yapımı sürdürülen arazi tipi güneş enerjisi santrali projesindeki çalışmalarda büyük ölçüde sona yaklaşıldı. Projeye dair öne çıkan teknik detaylar şu şekildedir:
  • Geniş Tesis Alanı: Güneş enerjisi santrali, toplamda 51.006 metrekarelik bir arazi üzerine inşa ediliyor.
  • Yüksek Panel Sayısı: 1.7 MW kurulu güce sahip olan bu yeni santralde yaklaşık 3.840 adet güneş paneli yer alıyor.
  • Gelişmiş Altyapı: Proje sadece panellerin kurulumuyla sınırlı kalmayıp; tesisin güvenli ve kesintisiz çalışmasını sağlayacak trafo merkezi, orta ve alçak gerilim enerji altyapısı, uzaktan izleme ve kontrol imkanı sunan SCADA sistemi, güvenlik kameraları, saha aydınlatma sistemleri, çevre güvenlik çiti ve enerji nakil hatları gibi tüm teknik altyapı çalışmalarını da içeriyor.

Hem Ekonomik Kazanç Hem Çevre Dostu Üretim

Yeni santralin tamamen devreye alınmasıyla birlikte Isparta İl Özel İdaresi'nin elektrik tüketim maliyetlerinin önemli ölçüde düşürülmesi hedefleniyor. Tesis, Özel İdare'nin kendi enerji ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, ihtiyaç fazlası üretilen elektriğin şebekeye verilerek satılmasıyla kuruma ek bir gelir kaynağı oluşturacak. Ekonomik katkılarının yanında, temiz enerji üretimi sayesinde karbon salınımının azaltılmasına da büyük bir destek sağlanmış olacak.
Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul da yürütülen yeşil enerji yatırımlarının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Enerji zaten çok önemli, özellikle elektrik enerjisi noktasında güneş enerjisi santrali yapımı noktasında da İl Özel İdaresi olarak istekliyiz. Şu ana kadar 3.7 megavat güneş enerjisi santralini yapmak suretiyle onu sisteme vermiş vaziyetteyiz. Yine şu anda da 1.7 megavatlık bir santralin de kurulum aşaması son noktaya gelmiş durumda. Bu da son derece önemli. İl Özel İdaremizin zaten kendi elektriğinin, kendi giderinin karşılanması ve artık bundan da gelir elde edilmesi noktasına gelmiş bulunmaktayız."
Isparta İl Özel İdaresi, kurum binalarının çatılarında yer alan paneller ve arazi tipi yeni santralleriyle kentin sürdürülebilir geleceğine yatırım yapmaya kararlılıkla devam ediyor.
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Tercih Sürecinde SDÜ Anlatıldı: Ispartalı Gençlerin İlk Tercihi SDÜ Olsun
Yangında Evleri Yanan Yaşlı Çifte Devlet ve Belediye Eli Uzandı
Isparta SMMMO’dan 15. Geleneksel Gölcük Şenliği: Mali Müşavirler Stres Attı
ISPARTA ATATÜRK ŞEHİR STADYUMU’NDA DÖNÜŞÜM BAŞLADI
ALTIKAPI - BAHTİYAR YOLUNDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI
YALVAÇ’TA FESTİVAL COŞKUSU BAŞLADI: 23. PSİDİA ANTİOKHEİA FESTİVALİ’NE GÖRKEMLİ AÇILIŞ!
ISPARTA'DA BÖCÜZADE İÇİN DÜĞMEYE BASILDI: 190 ÇEŞİT GÜLLÜ 'GÜLPARK' GELİYOR!
ISPARTA'DA KURT DEHŞETİ! SÜRÜYE SALDIRDILAR
ISPARTA'DA OTOPARKTA KORKUTAN PATLAMA!
ISPARTA BELEDİYESİ'NDEN GÖLCÜK TABİAT PARKI İÇİN KRİTİK UYARI!
Isparta'ya Tarım İhtisas veya Gıda OSB Geliyor
Isparta Dahil 52 İlde Dev Operasyon: Sanal Medya Sanıklarına Darbe, 216 Gözaltı!
Eğirdir’de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Dev Müdahaleyle Söndürüldü!
Isparta’da Otluk Alanda Korkutan Yangın: Demiryolu Alevlere Barikat Oldu!
Isparta'da Sazlık Alanda Korkutan Yangın: Ekipler ve Vatandaşlar Seferber Oldu!
Isparta'da İlçede 24 Saat Arayla İkinci Yangın: Yüksek Gerilim Hattı Şüphesi!
Isparta'da Yangın Alarmı: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi!
Gönüllü gençler lavanta hasadında buluştu: Üretimi yerinde deneyimlediler
Isparta'nın gururu olan öğrenciler Vali Erin'in konuğu oldu
Motorine Dev Zam: Litre Fiyatı 80 TL Sınırını Aştı!
Isparta’da Arıcılığa Dev Destek: 2023’ten Bu Yana 1.900 Arılı Kovan Dağıtıldı
Isparta'da ekmek ve unlu mamullere zam!
Isparta'da Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuz
EĞİRDİR’DE KRİTİK AFET TOPLANTISI! VALİ ERİN: "BU RİSK ARTIK GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"
ESNAFA DEV MÜJDE! KREDİ LİMİTLERİ YÜKSELTİLDİ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Gelin arabalarındaki komik yazılarGelin arabalarındaki komik yazılar
Birbirinden komik çakma markalarBirbirinden komik çakma markalar
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleriGelin arabalarındaki komik yazılarBirbirinden komik çakma markalar
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta'da artçı depremler devam ediyor
Isparta'da artçı depremler devam ediyor
Sav Yolu'nda tek taraflı kaza: 2 kişi yaralandı
Sav Yolu'nda tek taraflı kaza: 2 kişi yaralandı
Eğirdir'de tır devrildi: Ekipler olay yerine sevk edildi
Eğirdir'de tır devrildi: Ekipler olay yerine sevk edildi
Üniversite Kavşağı'nda korkutan kaza: Yaralanan olmadı
Üniversite Kavşağı'nda korkutan kaza: Yaralanan olmadı