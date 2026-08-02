Isparta Özel İdaresi Yeni GES Yatırımıyla Enerji Kapasitesini 5.4 MW’a Çıkardı

Büyük Gökçeli Köyü GES Projesinde Sona Gelindi

Geniş Tesis Alanı: Güneş enerjisi santrali, toplamda 51.006 metrekarelik bir arazi üzerine inşa ediliyor.

Güneş enerjisi santrali, toplamda bir arazi üzerine inşa ediliyor. Yüksek Panel Sayısı: 1.7 MW kurulu güce sahip olan bu yeni santralde yaklaşık 3.840 adet güneş paneli yer alıyor.

1.7 MW kurulu güce sahip olan bu yeni santralde yaklaşık yer alıyor. Gelişmiş Altyapı: Proje sadece panellerin kurulumuyla sınırlı kalmayıp; tesisin güvenli ve kesintisiz çalışmasını sağlayacak trafo merkezi, orta ve alçak gerilim enerji altyapısı, uzaktan izleme ve kontrol imkanı sunan SCADA sistemi, güvenlik kameraları, saha aydınlatma sistemleri, çevre güvenlik çiti ve enerji nakil hatları gibi tüm teknik altyapı çalışmalarını da içeriyor.

Hem Ekonomik Kazanç Hem Çevre Dostu Üretim

"Enerji zaten çok önemli, özellikle elektrik enerjisi noktasında güneş enerjisi santrali yapımı noktasında da İl Özel İdaresi olarak istekliyiz. Şu ana kadar 3.7 megavat güneş enerjisi santralini yapmak suretiyle onu sisteme vermiş vaziyetteyiz. Yine şu anda da 1.7 megavatlık bir santralin de kurulum aşaması son noktaya gelmiş durumda. Bu da son derece önemli. İl Özel İdaremizin zaten kendi elektriğinin, kendi giderinin karşılanması ve artık bundan da gelir elde edilmesi noktasına gelmiş bulunmaktayız."

Isparta İl Özel İdaresi, yenilenebilir ve yeşil enerji alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce 3.7 megavatlık (MW) Güneş Enerjisi Santrali (GES) sistemini başarılı bir şekilde devreye alan Özel İdare, yeni gerçekleştirdiği 1.7 MW'lık GES yatırımıyla toplam enerji üretim kapasitesini 5.4 MW seviyesine yükseltti.Bu büyük enerji hamlesi kapsamında, Isparta merkezine bağlı Büyük Gökçeli Köyü’nde yapımı sürdürülen arazi tipi güneş enerjisi santrali projesindeki çalışmalarda büyük ölçüde sona yaklaşıldı. Projeye dair öne çıkan teknik detaylar şu şekildedir:Yeni santralin tamamen devreye alınmasıyla birlikte Isparta İl Özel İdaresi'nin elektrik tüketim maliyetlerinin önemli ölçüde düşürülmesi hedefleniyor. Tesis, Özel İdare'nin kendi enerji ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, ihtiyaç fazlası üretilen elektriğin şebekeye verilerek satılmasıyla kuruma ek bir gelir kaynağı oluşturacak. Ekonomik katkılarının yanında, temiz enerji üretimi sayesinde karbon salınımının azaltılmasına da büyük bir destek sağlanmış olacak.Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul da yürütülen yeşil enerji yatırımlarının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:Isparta İl Özel İdaresi, kurum binalarının çatılarında yer alan paneller ve arazi tipi yeni santralleriyle kentin sürdürülebilir geleceğine yatırım yapmaya kararlılıkla devam ediyor.