- Isparta Nur Patanesi Demirköprü Şubesi Bayram Tatlılarıyla Şenleniyor!
Ayrıca, doğum günü, toplantı ve diğer organizasyonlar için salonumuz da bulunmaktadır. İsterseniz pastanemizi ziyaret ederek ya da eve paket servis hizmetimizden faydalanarak bu lezzetleri deneyimleyebilirsiniz. Eve paket servisimiz bir telefon uzağınızda! Alo paket telefonlarımız 0 532 552 42 84 ve 0 543 932 05 32'den bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Adresimiz ise Hisar Mahallesi, 144. Cadde, No:15 (Demirköprü) olarak belirtilmiştir. Siz de pastanemizin lezzetli tatlarını denemek için bizi ziyaret edebilirsiniz.
- Tepsi Tepsi Lezzetler Pastanemizde!
- Özel Günleriniz İçin Salonumuzda Hizmetinizdeyiz!
- Eve Paket Servisimizle Tatlılarımız Kapınıza Geliyor!