Isparta’nın Can Damarı Eğirdir Gölü TBMM Gündemine Taşındı

Isparta’nın Can Damarı Eğirdir Gölü TBMM Gündemine Taşındı
ISPARTA
G.Tarihi: 29.08.2026 22:01
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Eğirdir Gölü Meclis Gündeminde: Yalım Halıcı’dan Bakan Yumaçlı’ya 21 Milyarlık Soru Önergesi
 
Yeni Parti Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Isparta’nın ve Türkiye’nin en önemli doğal kaynaklarından biri olan Eğirdir Gölü’nde yaşanan su kaybı ile ekolojik sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.
 
Hükümetin Eğirdir Gölü için hazırladığı 2025-2030 Su Eylem Planı kapsamındaki vaatleri hatırlatan Halıcı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaçlı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi.
 
"21 Milyar Liralık Yatırım Hangi Projelere Harcandı?"
 
Eğirdir Gölü'nün Isparta için sadece bir su birikintisi değil; tarım, turizm, ekonomi ve gelecek anlamına geldiğini vurgulayan Milletvekili Halıcı, göldeki kirlilik ve çekilmeye dikkat çekerek Bakan Yumaçlı’ya şu soruları yöneltti:
 
  • Bütçe Kullanımı: 2025-2030 dönemi için açıklanan yaklaşık 21 milyar liralık acil eylem planı bütçesinden bugüne kadar ne kadar harcama yapılmıştır?
  • Tamamlanan Projeler: Bu bütçe hangi projelere aktarılmış, bu projelerin kaç tanesi tamamlanmıştır?
  • Su Tasarrufu Hedefleri: Yılda 150 milyon metreküplük su tasarrufu hedefinin ne kadarı gerçekleşmiştir?
  • Gölün Son Durumu: Yapılan çalışmalar neticesinde gölün su seviyesi gerçekten yükselmekte midir?
"Eğirdir Gölü İzleme Sistemi Kurulsun"
 
Halkın ve kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Halıcı, gölün korunmasına yönelik somut bir öneride de bulundu:
 
"Biz öncelikle şunu soruyoruz: 21 milyar liranın ne kadarı bu acil eylem planına harcanmıştır? Mesele yalnızca para harcamak değildir; önemli olan Eğirdir Gölü’nü gelecek nesillere bırakabilmektir. Başka bir önerimiz daha var: 'Eğirdir Gölü İzleme Sistemi' kurulsun. Ispartalı hemşehrilerimiz istediği zaman gölün su seviyesini, su kalitesini, yapılan yatırımları ve projelerin gerçekleşme oranını şeffafça görebilsin. Bu gölü hep birlikte koruyacağız ve yapılan her yatırımın da sonuna kadar takipçisi olacağız."
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Isparta’nın Can Damarı Eğirdir Gölü TBMM Gündemine Taşındı
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