Isparta Matbaalar Caddesi'nde Tekmeli Yumruklu Kavga

İki Grup Arasında Çıkan Tartışma Kısa Sürede Kavgaya Dönüştü

Isparta'nın en yoğun noktalarından biri olan Matbaalar Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Çevrede bulunan vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan olay sırasında taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalışırken, yaşanan hareketli anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Cadde üzerinde kısa süreli hareketliliğe neden olan olayla ilgili taraflar arasında yaşanan tartışmanın çıkış nedeni henüz öğrenilemezken, görüntüler sosyal medyada da kısa sürede yayıldı.

Olay Yeri: Isparta - Matbaalar Caddesi