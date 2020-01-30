Diyanet – Sen Isparta Şubesi Başkanı ve İHH Isparta Temsilcisi Osman Akçil, ABD Başkanı Donald Trump’ın tek taraflı açıkladığı Filistin Planı’na tepki göstererek; “Hem terör devleti İsrail ve kuklası ABD’nin, hem katil Netenyahu ve Trump’ın Filistin’i işgal planı; diplomatik açıdan palavra bizim açımızdan paçavradan ibarettir” dedi.



Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Diyanet – Sen Isparta Şubesi Başkanı ve İHH Isparta Temsilcisi Osman Akçil, açıklamasında; “Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ve büyükelçiliğini Kudüs'e Taşıyan ABD yeni bir skandala daha imza attı. Yüzyılın Anlaşması olarak servis edilen tek taraflı anlaşma Siyonistlerin yayılmacı politikalarına onay verirken, Filistinlileri köle olarak yaşamaya mahkum ediyor.



ABD Başkanı Trump, Netanyahu ile kameralar karşısına geçerek Kudüs'ü bir bütün olarak İsrail'in başkenti kabul ettiğini açıkladı. Göreve geldiği günden bu yana Siyonistlerin emir eri gibi hareket eden Trump, aldığı kararla Siyonistleri şımartarak Filistin halkının meşru haklarını yok saymaktadır.

Bu, “yüzyılın anlaşması” değil, “yüzyılın dayatmasıdır.” Filistin’i Parçalama Planıdır. Hem terör devleti İsrail ve kuklası ABD’nin, hem katil Netenyahu ve Trump’ın Filistin’i işgal planı; diplomatik açıdan palavra bizim açımızdan paçavradan ibarettir.



Trump açıklamasında Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a toplantıya elçi gönderdikleri için teşekkür etti. Emperyalistlerin elinde bir oyuncağa dönüşen bu kukla yönetimleri tarih asla affetmeyecektir.

Filistin’in bağımsızlığı ve özgürlüğü, hem insanlık hem de ortak paydası Müslümanlık olanlar açısından insanlık onuru sınavıdır. Kapitalist ve emperyalistlerin yeni diplomatik kara deliği ise yüzyılın planıdır. Planı tanımıyor, Filistin’in/Kudüs’ün özgürlüğünü haykırıyoruz!



Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'ün siyonistlere bırakılması söz konusu olamaz. Trump'ın açıkladığı sözlü anlaşma İslam dünyası açısından yok hükmündedir. Müslümanlar olarak Kudüs üzerindeki haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Ne ABD’nin Filistin konusunda ses çıkarma hakkı ne de Trump’ın Kudüse dair söz söyleyecek aklı olmadığını biliyoruz. Yüzyılın anlaşması kumpası; umarız ki Filistin’den İsrail’i, İslam coğrafyasından ABD’yi def edecek milada gerekçe olur.



Yüzyılın anlaşması tam bir Siyonist işgal kalkışmasıdır. ABD ve Trump ile İsrail ve Siyonizm; Ortadoğu ve Filistin üzerinden insanlığı, barışı ve dünyanın huzurunu hedef alacak dünya savaşını başlatmak istiyor.

Bu anlaşma paçavrası Filistin’e yönelik işgalin, Filistinlilere yönelik soykırım fiillerinin altın vuruşu olarak tasarlanmıştır. Bu paçavra, insanlık için kapitalizme ve siyonizme karşı diriliş, medeniyet coğrafyamız ve Müslümanlar için onurlu direnişin muştusudur.



Dirilişe ve direnişe katkıyı onur sayıyoruz. Filistin halkının reddettiği bir taslak “Yüzyılın Anlaşması” değil, olsa olsa yüzyılın dayatması olur. Filistin ve Kudüs konusunda hassas olan; antisiyonist, antiemperyalist herkesi tepki koymaya davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her platformda belirttiği gibi KUDÜS BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR!



Şunu iyi biliyoruz ki Kudüs giderse Medine'yi koruyamayız. Medine giderse Mekke'yi koruyamayız. Mekke giderse Kâbe’yi de kaybederiz. Unutmayınız Kudüs demek İstanbul demektir, Kudüs demek, tüm Müslümanlar olarak hepimizin şerefi, namusu, onuru, haysiyeti, varlık gayesi demektir. Biz bunların hiçbirinden vazgeçemeyiz.



İnanıyoruz ki bir gün gelecek İsrail’e öyle bir tokat atacağız ki hayatı gözünün önünden Gazze şeridi gibi geçecek.

Gerek Diyanet – Sen Isparta Şubesi gerekse İHH Isparta Temsilciliği olarak Trump ve Netanyahu'nun yaptığı tek taraflı anlaşmayı tanımıyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Kudüs ve Filistin toprakları tamamen Özgürleşene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaşanan gelişmeleri dikkatle takip edecek, Kudüs'ün özgürlüğü için tepkilerimizi her platformlarda dile getirmeye devam edeceğiz” dedi.