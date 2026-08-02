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Isparta Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı Hızla İlerliyor

ISPARTA – Isparta'da yaşlı vatandaşların daha modern, güvenli ve konforlu koşullarda hizmet alabilmesi amacıyla yapımı sürdürülen Isparta Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kentin sosyal hizmet altyapısına önemli katkı sağlayacak proje, tamamlandığında yaşlı bireylerin ihtiyaçlarına uygun, çağdaş yaşam alanlarıyla hizmet verecek.

Isparta Valisi Abdullah Erin, devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. İncelemeler sırasında projenin fiziki gerçekleşme oranı, inşaat süreci ve planlanan teslim takvimi değerlendirildi.

Vali Erin, yaşlı vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için devletin sosyal hizmet yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, merkezin tamamlanmasıyla birlikte Isparta'nın önemli bir ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.

Modern mimarisi, donanımlı yaşam alanları ve rehabilitasyon hizmetleriyle dikkat çekecek olan Isparta Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi, tamamlandığında yaşlı bireylere yalnızca barınma değil; sosyal, sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerini de bir arada sunacak.

Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiği projeyle birlikte, Isparta'nın sosyal hizmet kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.