Isparta, et,tavuk ve şarküteri sektöründe yeni bir işletmeye daha kavuştu. Isparta'da tam merkezde bulunan Halk Et Kasap açılışı STK'lar, Kurum, Kuruluşlar ve çok sayıda halkın katılımyla saat 14:30'da dualarla açıldı.
Halk Et Kasap, kalitesi ve fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.
Isparta'da yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunabilmek için titizlikle çalıştıklarını ve kasabın hizmete başladığını ifade eden Halk Et yetkilileri , ürün ve hizmetleri hakkında açıklamada bulundu; “Halk Et olarak işimiz et görevimiz lezzet. Müşteri memnuniyeti ve etin hijyenik ve kaliteli olması öncelikli hedeflerimizdir. Bol çeşit ile et tezgâhlarımız her gün yenilenecektir. Müşteri memnuniyeti bizim için çok önemlidir.” dedi.
Adres:Gazikemal mahallesi 121 cadde No: 21 ISPARTA
Halk Et'te Antrikot, Biftek,Bonfile,Pirzola,kasap köftesi, dana sucuk, kıyma, dana antrikot, dana bonfile, dana biftek, dana kuşbaşı, bütün tavuk, kelebek, kanat, but, incik, tavuk pirzola, tereyağı, yumurta, köy yumurtası çeşitleri ve mangal malzemeleri bulunuyor.
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