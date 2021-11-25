TATBİKAT GERÇEĞİNİ ARATMADI

2021 Yılı Afet Eğitim Yılı kapsamında Isparta İl AFAD Müdürlüğü, Eğirdir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Eğirdir'de gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleşti.Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Bu özel yılda 51 milyon vatandaşımıza ulaşılması hedefleniyor.Afet Eğitim Yılı kapsamında yürütülen çalışmalar; illerde Vali ve ilçelerde Kaymakamlarımızın koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde yürütülüyor.Eğirdir Yazla Mahallesinde bulunan Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen tatbikatta yangın söndürme ve 3. katta mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı. Tatbikat esnasında Eğirdir İtfaiye Müdürü Mustafa Kolan öğrencilere uygulamalı olarak yangın söndürme tüpünün nasıl kullanıldığını ve yangına ilk müdahale konularından bilgiler verdi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İl AFAD Müdürlüğü, İlçe Milli eğitim Müdürlüğü, Eğirdir İtfaiye Müdürlüğü ve eğitim çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)