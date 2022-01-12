Enza Home “Mobilya Festivali” Kampanyası 11 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek. Mobilya alışverişlerinde geçerli kampanya kapsamında üzeri çizili peşin fiyat üzerinden %50'ye varan indirim uygulanıyor.. Fiyat listesinde belirtilen "Ayın Ürünü" ve "Enza Yıldızı" mobilya ürünlerinde %75'e varan indirim aynı zamanda halı ve aydınlatma ürünlerinde de %55’e varan indirimler yeralıyor.
Enza Home festival fırsatlarını sakın kaçırmayın...!
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Showroom Şube1 Adres: Eğirdir Yolu 7. Km. ISPARTA
Showroom Şube2 Adres: Vatan mahallesi 106 cadde ISPARTA
( Oto Galericiler Sitesi karşısı)
Telefon: 0 533 131 44 40