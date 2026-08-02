Isparta Davraz'da Süper Lig Rüzgârı: Hazırlık Maçında Baltika FK, GFK Tikveş'i 5-0 Mağlup Etti

Protokol ve Taraftarlardan Maça Yoğun İlgi

"Isparta'mızı Dünyaya Tanıtıyoruz"

"Süper Lig ve 1. Lig takımlarını Isparta'mızda ve Davraz'ımızda ağırlamaya devam edeceğiz. Burada hem Isparta'nın spor turizmi hem de tanıtımı adına mükemmel bir iş yapıldığına inanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, İl Müdürlüğümüz, Belediyemiz ve tüm paydaşlarımız bu sürece büyük katkı sunuyor. İnşallah bu aktiviteler artarak devam edecek ve Isparta'mızı spor turizminde, özellikle futbol ve diğer branşlarda çok daha iyi noktalara getireceğiz."

Konsorsiyum Girişimi ve "Doğal Doping" Etkisi

"Bu oteli almaktaki tek amacımız yabancı spor takımlarını Isparta'ya çekerek burada kamp yapmalarını sağlamaktı. Spor otoriteleri, Isparta'nın üç farklı rakımda antrenman yapılabilen çok özel bir bölge olduğunu belirtiyor. Şu an bulunduğumuz şehir merkezi 1035 rakım, Gölcük 1350 rakım ve Davraz 1650 rakıma sahip. Bu üç farklı rakım alternatifi, sporcuların performans artırımı için adeta 1 aylık bir doğal doping etkisi yaratıyor. Yabancı takım yetkilileriyle görüştüğümde, buranın arayıp da bulamadıkları bir kamp alanı olduğunu ifade ediyorlar. İlk yılımızda 12 yabancı futbol takımını ağırlıyoruz, önümüzdeki yıl bu sayı daha da artacak."

Yeni Takımlar Yolda

Isparta Atatürk Stadyumu'nda oynanan bu önemli hazırlık karşılaşmasını; AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, iş insanı Sami Öngör, misafir kulüp yöneticileri ve çok sayıda futbolsever tribünden büyük bir ilgiyle takip etti.Maç esnasında ve sonrasında Isparta'nın spor turizmine yönelik önemli değerlendirmelerde bulunuldu. AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, hem Rusya hem de Makedonya Süper Lig takımlarını Isparta'da misafir etmekten büyük gurur duyduklarını belirtti. Gökgöz, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Isparta'nın kış ve spor turizminde söz sahibi olması adına geçtiğimiz dönemde çok kritik bir adım atılmıştı. Isparta Valisi Abdullah Erin öncülüğünde ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimleriyle; Isparta Belediyesi, İl Özel İdaresi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ile Isparta Ticaret Borsası konsorsiyumu tarafından Davraz'da bulunan otel satın alınmıştı. İhaleyle iş insanı Sami Öngör'e kiralanan otel, Davraz'ın sadece kış aylarında değil, yılın 12 ayı boyunca spor turizmine hizmet etmesinin önünü açtı.Satış sürecinin ve otelin işletmeye kazandırılmasının meyvelerini topladıklarını belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Davraz'ın sporcular için adeta bir "doğal doping" merkezi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:Yaklaşık 20 gün önce Kırgızistan, Bahreyn ve Azerbaycan'dan futbol kulüplerinin kamp yaptığı Davraz, şu sıralar Rusya ve Makedonya takımlarına ev sahipliği yapıyor. Önümüzdeki günlerde de Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Cezayir ve Azerbaycan'dan Süper Lig seviyesindeki takımların Isparta'ya gelerek Davraz'da kampa girmesi bekleniyor.