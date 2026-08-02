Isparta’dan Tarımda Hollanda Modeli: "Isparta Tarım Birliği" Kuruluyor

Isparta’dan Tarımda Hollanda Modeli: "Isparta Tarım Birliği" Kuruluyor
ISPARTA
G.Tarihi: 14.07.2026 23:27
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İYİ Parti Isparta’dan Tarımda Hollanda Modeli: "Isparta Tarım Birliği" Kuruluyor

İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı Sözcüsü Ülken Baş, Isparta tarımının kronikleşen sorunlarına çözüm bulmak amacıyla ekim veya kasım ayında "Isparta Tarım Proje Çalıştayı" düzenleyeceklerini açıkladı. Baş, ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili de net mesajlar verdi.
İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı Parti Sözcüsü Ülken Baş, partisinin Isparta’nın tarımsal faaliyetlerine ve temel sorunlarına yönelik hazırladığı yeni vizyon projesini kamuoyuyla paylaştı. Hem üretici ve çiftçinin mağduriyetini en aza indirmeyi hem de tarımsal ürünlerin pazar hacmini genişletmeyi hedeflediklerini belirten Baş, Isparta tarımının geleceğini değiştirecek önemli bir adım attıklarını vurguladı.

"Sadece Konuşmaktan Yorulduk, Projeyle Geliyoruz"

Her hasat döneminde aynı sıkıntıların yaşandığına dikkat çeken Parti Sözcüsü Baş, duruma şu sözlerle tepki gösterdi:
"Gül, elma, kiraz ve vişne hasadından sonra çiftçinin zararını, depolar dolunca fiyatların çökmesini ve verilsin denilen ancak verilmeyen devlet desteklerini konuşmaktan yorulduk. Artık her hasat döneminin sonunda aynı cümleleri kurmak fayda sağlamamaktadır. Bu nedenle iyi parti olarak her zaman yaptığımız gibi eleştirmek yerine çözüm üreterek, 'Isparta Tarım Birliği' projemizle kamuoyunun karşısına çıkma kararı aldık."

Model Hollanda, Hedef Üreticinin Kazanması

Projenin detaylarını aktaran Baş, dünyada kooperatifçilik ve ortak üretim modeliyle öne çıkan Hollanda sistemini örnek gösterdi. Kurulacak birlik sayesinde tarımsal girdilerden başlayan, depolama, fiyatlandırma, sigortalama ve ihracat süreçlerinin ciddi kurallarla yönetileceği bir sistem hedeflediklerini belirtti. Baş, "Ürünlerin milyonlarca tonluk ortak güçle pazarlandığı ve fiyatı tüccarın değil bizzat üreticinin belirlediği kalıcı bir modeli Isparta'ya kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalıştay Sonbaharda Toplanıyor

Mülki ve yerel yönetimler başta olmak üzere, bilim insanlarının, meslek odalarının, üniversitelerin ve üretici birliklerinin davet edileceği "Isparta Tarım Birlik Çalıştayı"nın planlama aşamasında olduğunu belirten Baş, bu büyük buluşmanın Ekim veya Kasım ayı içerisinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Çıkan sonuç raporunun ise tüm ülkeye örnek olacak bir rehber niteliği taşıması hedefleniyor.

15 Temmuz Mesajı: "Terörün Adı FETÖ veya PKK Olmuş Fark Etmez"

Açıklamasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne de özel bir parantez açan Ülken Baş, konunun tartışmaya kapalı bir "devlet ve millet meselesi" olduğunun altını çizdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne kasteden her türlü yapıya karşı olduklarını vurgulayan Baş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bunun adı FETÖ olmuş, PKK olmuş bizim için hiçbir şey değiştirmez. Dün Meclis'in çatısına bomba yağdıran teröristlerin yarattığı tahribatla, bugün Meclis çatısı altında terör örgütü elebaşının adını zikrederek slogan atanların yarattığı tahribat arasında hiçbir fark yoktur. Tüm terör eylemlerinin tam karşısındayız."

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