Isparta’dan Burdur’a şiş yanıtı: “Değerlerimizi yok sayamayız”

“Bizler kardeş şehirleriz”

“Isparta’nın değerlerini tartışmaya açtırmayız”

“Kardeşlik, bir tarafın değerlerini yok saymak değildir”

“Bizim derdimiz kavga değil”

“Bizim derdimiz kavga değil; hakkaniyet, saygı ve kendi değerlerimize sahip çıkmaktır. Burdur bizim komşumuz ve kardeş şehrimizdir. Ancak kardeşlik, bir tarafın diğer tarafın değerlerini yok sayması anlamına gelmez.”

Tartışma büyürken gözler yeni açıklamalarda

Burdur Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Hakan Kandemir’in “Isparta Şiş diye bir değer yoktur” sözleriyle başlayan tartışma, Isparta’dan gelen açıklamayla yeni bir boyut kazandı.Isparta Kebapçı, Lokantacı, Pastacı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Özgür Tunçbilek, kamuoyuna yaptığı duyuruda hem komşu kente saygı mesajı verdi hem de Isparta’nın gastronomi kültürüne yönelik ifadelerin kabul edilemeyeceğini belirtti.Açıklamasına Hakan Kandemir’e saygılarını sunarak başlayan Tunçbilek, Isparta ile Burdur’un birbirine yakınlığına dikkat çekti.Tunçbilek, iki şehir arasındaki ulaşımın kısa sürdüğünü belirterek, “Şiş şiştir. Isparta, Burdur fark etmez; bunlar bizim kültürümüzün, damak tadımızın bir güzelliğidir” ifadelerini kullandı.Tunçbilek, açıklamasının devamında Isparta’nın kendine özgü kültürel ve gastronomik değerleri bulunduğunu vurguladı.Isparta’nın gülü, lavantası, halısı, elması, kabune pilavı, banak yemeği, tandırı ve yöresel mutfağıyla güçlü bir kimliğe sahip olduğunu belirten Tunçbilek, bu değerlerin geçmişten bugüne emek ve kültürle taşındığını ifade etti.Tunçbilek, Burdur’un kendi yöresel değerlerine sahip çıkmasının doğal olduğunu belirterek, aynı hakkın Isparta için de geçerli olduğunu söyledi.Açıklamasında “Isparta Şiş diye bir değer yoktur” sözlerine de değinen Tunçbilek, bu ifadenin komşu bir şehrin kültürel değerlerini yok saymak anlamına geldiğini savundu.Tunçbilek, Isparta’nın değerleri ve esnafının emeği üzerinden kesin hükümler verilmesine sessiz kalamayacaklarını belirterek, “Biz Isparta Lokantacılar Odası olarak esnafımızın emeğine, Isparta mutfağına ve şehrimizin yöresel değerlerine sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.Tartışmanın iki şehir arasındaki ilişkilere zarar vermemesi gerektiğini vurgulayan Tunçbilek, açıklamasında şu mesajı verdi:Tunçbilek, Isparta’nın geçmişi, mutfak kültürü ve güçlü bir esnaf camiası bulunduğunu belirterek, şehrin yöresel değerlerinin arkasında durmaya devam edeceklerini ifade etti.Burdur ve Isparta arasında şiş köftenin adı üzerinden başlayan tartışma, iki kentin esnaf temsilcilerinin açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor.Burdur cephesinde Burdur Şiş’in kentle özdeşleşmiş bir değer olduğu vurgulanırken, Isparta tarafı da kendi mutfak kültürünün ve yöresel değerlerinin yok sayılmasına karşı çıkıyor.İki komşu şehir arasındaki tartışmanın önümüzdeki günlerde yeni açıklamalarla devam edip etmeyeceği merak ediliyor.