Isparta Dahil 52 İlde Dev Operasyon: Sanal Medya Sanıklarına Darbe, 216 Gözaltı!

Devletin Tüm Birimleri Ortak Harekat Düzenledi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ,

, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ,

, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

Sosyal Medya Üzerinden Tetikçi Arama ve Örgüt Propagandası

İletişim platformlarında kurdukları kapalı gruplar aracılığıyla tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik ilan ve paylaşımlar verdikleri,

veya yönelik ilan ve paylaşımlar verdikleri, Suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içeren içerikler yaydıkları,

Örgütsel faaliyetlerini duyurarak suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya ortamına taşıdıkları tespit edildi.

"Gençlerimizi Ve Toplumu Suç Yapılanmalarından Koruyacağız"

"Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Öne Çıkan Detaylar

Kapsam: Isparta dahil 52 İl

Isparta dahil 52 İl Gözaltı Sayısı: 216 Şüpheli

216 Şüpheli Koordinasyon: İçişleri Bakanlığı, MİT, KOM, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele

İçişleri Bakanlığı, MİT, KOM, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Suçlamalar: Tetikçilik özendirme/temin etme, suç ve suçluyu övme, örgüt propagandası, tehdit ve hakaret

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatlarıyla dev bir siber ve organize suç operasyonuna imza atıldı.Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen çalışmalara;katılım sağlayarak ortak hareket etti. 52 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda 216 şüpheli kıskıvrak yakalandı.Yürütülen kapsamlı soruşturmalarda şüphelilerin dijital mecralardaki karanlık faaliyetleri tek tek ifşa edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin:İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, suç örgütlerinin sosyal medya mecralarını kullanarak illegal faaliyetleri normalleştirmeye ve özellikle gençleri hedef alarak yeni üyeler kazanmaya çalıştıklarına dikkat çekildi.Bakanlık açıklamasında şu kararlılık mesajına yer verildi: