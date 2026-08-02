Isparta Dahil 52 İlde Dev Operasyon: Sanal Medya Sanıklarına Darbe, 216 Gözaltı!İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, aralarında Isparta’nın da bulunduğu 52 ilde sanal medya platformları üzerinden tetikçilik faaliyetlerini özendiren ve suç örgütlerinin propagandasını yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dev operasyonda 216 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Devletin Tüm Birimleri Ortak Harekat Düzenlediİçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatlarıyla dev bir siber ve organize suç operasyonuna imza atıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen çalışmalara;
- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT),
- Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı,
- Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
Sosyal Medya Üzerinden Tetikçi Arama ve Örgüt PropagandasıYürütülen kapsamlı soruşturmalarda şüphelilerin dijital mecralardaki karanlık faaliyetleri tek tek ifşa edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin:
- İletişim platformlarında kurdukları kapalı gruplar aracılığıyla tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik ilan ve paylaşımlar verdikleri,
- Suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içeren içerikler yaydıkları,
- Örgütsel faaliyetlerini duyurarak suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya ortamına taşıdıkları tespit edildi.
"Gençlerimizi Ve Toplumu Suç Yapılanmalarından Koruyacağız"İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, suç örgütlerinin sosyal medya mecralarını kullanarak illegal faaliyetleri normalleştirmeye ve özellikle gençleri hedef alarak yeni üyeler kazanmaya çalıştıklarına dikkat çekildi.
Bakanlık açıklamasında şu kararlılık mesajına yer verildi:
"Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."
Öne Çıkan Detaylar
- Kapsam: Isparta dahil 52 İl
- Gözaltı Sayısı: 216 Şüpheli
- Koordinasyon: İçişleri Bakanlığı, MİT, KOM, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele
- Suçlamalar: Tetikçilik özendirme/temin etme, suç ve suçluyu övme, örgüt propagandası, tehdit ve hakaret