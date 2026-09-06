Isparta’da Yeni Eğitim Yılı Öncesi Toplu Taşıma Esnafına Kritik Bilgilendirme

Isparta’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde toplu taşıma ve öğrenci servisi esnafına yönelik geniş kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ITESOB), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, taşımacılık sektöründe yaşanan sorunlar, mevzuat değişiklikleri ve kayıt dışı istihdamla mücadele masaya yatırıldı.

"Sorun Ortaya Çıkmadan Tedbir Almayı Amaçlıyoruz"

ITESOB Başkanı Ahmet Tural başkanlığında gerçekleşen toplantıya; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Musa Aslan, Şube Müdürü Necla Bosna, SGK İl Müdür Yardımcısı Nurullah Can, oda başkanları ve çok sayıda toplu taşıma esnafı katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ITESOB Başkanı Ahmet Tural, kurumlar ile esnaf arasındaki güçlü iletişimin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Esnafımız işini kurallara uygun şekilde yapmak istiyor. Yeter ki kurallar net olsun, uygulama birliği sağlansın ve kurumlarımızla esnafımız arasında güçlü bir iletişim kurulsun. Esnaf teşkilatı olarak sorunlar ortaya çıktıktan sonra müdahale eden değil, sorun çıkmadan önce tedbir alan bir anlayışı benimsiyoruz. Odaya başkanlarımıza da burada büyük görev düşüyor; kendi sektörlerindeki sorunları yakından takip edip bizlere iletmeli ve kurumlarımızla iş birliği içinde olmalılar. Yeni eğitim döneminde öğrencilerimizin güvenle taşınması ve velilerimizin gönül rahatlığıyla çocuklarını teslim etmesi en büyük temennimizdir."

Isparta'da Taşımalı Eğitimin Rakamları Açıklandı

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Musa Aslan, 2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin taşımalı eğitim verilerini açıkladı:

Taşınması Planlanan Öğrenci Sayısı: 4.429

Toplu Taşıma Ve Servis Araç Sayısı: 331

Taşıma Hattı Sayısı: 297

Taşıma Merkezi Okul Sayısı: 209

Ücretsiz Yemek Hizmeti Alacak Öğrenci Sayısı: 3.837

Şube Müdürü Necla Bosna ise Okul Taşıma Sistemleri (MBS) ve okul taşıtlarındaki araç takip sistemlerine yönelik mevzuat yeniliklerine değinerek, lisans yenileme ve uyum süreçlerinde esnafın gösterdiği iş birliği ve destek için teşekkür etti.

SGK’dan Sigortasız Sürücü ve Şoför Uyarısı: "Cezai Müeyyideler Ağır"

SGK İl Müdür Yardımcısı Nurullah Can, kayıt dışı istihdam ve denetimler konusunda ticari araç sahiplerine hayati uyarılarda bulundu. Trafik denetimlerinde tespit edilen sigortasız çalışan bilgilerinin doğrudan SGK'ya iletildiğini belirten Can, şunları söyledi:

"Ticari aracınızı sigortasız veya kayıtsız birine kullandırdığınızda, trafik kontrolleri veya tutanaklar doğrudan kurumumuza ulaşıyor. Çalışanın sosyal güvencesi yoksa, araç sahibine yönelik sigortalılık zorunluluğu ve idari para cezaları uyguluyoruz. Aracınızı teslim edeceğiniz kişilerin mutlaka sigortalı olmasına dikkat edin; aksi takdirde karşı karşıya kalacağınız cezai yaptırımlar oldukça ağır olacaktır."

Esnafın Talepleri Dinlendi

Toplantının son bölümünde SER-TUR Kooperatifi Başkanı Kemal Çalık ve Yalvaç Şoförler Odası Başkanı Şinasi Zeybek, öğrenci taşımacılığında sahada karşılaşılan sorunları ve esnafın taleplerini iletti. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Musa Aslan, dile getirilen sorunların ve taleplerin takipçisi olacaklarını vurguladı.