Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı Isparta’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada 14 bin 436 adet sentetik kannabinoid emdirilmiş kâğıt ile 0,55 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yayımlanan basın bültenine göre, 4 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen çalışmalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 14 bin 436 adet sentetik kannabinoid ele geçirildi Operasyonda, 14 bin 436 adet kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ile 0,55 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Çalışma kapsamında 1 şüpheli şahıs, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan gözaltına alındı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 Eylül 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: Isparta Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni