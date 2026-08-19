Isparta’da Turizm Bölgelerine Hayvan Girişi ve Otlatma Yasaklandı! İşte Etkilenen Tüm Alanlar

Isparta Valiliği, şehir genelindeki turistik değerlerin korunması, hijyen şartlarının artırılması ve ziyaretçi güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı bir karara imza attı. Yayımlanan kararla birlikte il sınırları içerisindeki turizm alanlarına büyükbaş ve küçükbaş hayvanların girmesi, başıboş bırakılması ve otlatılması kesin olarak yasaklandı.

Kararın Alınma Gerekçeleri

Turizm faaliyetlerinin güvenli, hijyenik ve düzenli bir ortamda yürütülmesi

Tarihi, kültürel ve doğal mirası oluşturan değerlerin yıpranmasının ve tahrip edilmesinin önlenmesi

Çevre kirliliğinin önüne geçilerek halk ve çevre sağlığının korunması

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşların ve turistlerin can ile mal güvenliğinin, kamu esenliğinin temin edilmesi

Yasak Kapsamına Alınan Önemli Noktalar

Davraz Dağı Turizm Merkezi: Yıllardır tartışma konusu olan Davraz Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nde hayvan otlatılmasına artık izin verilmeyecek.

Gölcük Tabiat Parkı: Günübirlik kullanım ve rekreasyon alanları kapsama dahil edildi.

Eğirdir ve Sahil Şeridi: Yeşilada, Canada, Altınkum Plajı ve Bedre Plajı’nın yanı sıra Eğirdir Kalesi, Dündar Bey Medresesi, Eğirdir Kervansarayı ve ilçedeki tarihi kiliseler.

Antik Kentler ve Tarihi Mekânlar: Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kenti, Zindan Mağarası, Ertokuş Medresesi, Ertokuş Kervansarayı ve Uluborlu Kalesi çevresi.

Mesire ve Kamp Sahaları: İl genelindeki konaklama tesislerinin açık alanları, belediye ile özel idarelerce işletilen mesire yerleri, Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Parklar’a ait günübirlik alanlar ile kamp/karavan sahaları.

Uymayanlara İdari Para Cezası Kesilecek

Belirlenen turizm noktalarına vatandaşları bilgilendirmek amacıyla uyarı levhaları dikilecek. İlgili kamu kurumları ve kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde karara aykırı hareket eden şahıslar hakkında idari para cezası uygulanacak.