Isparta’da tehlikeli drift kamerada

Isparta’da bir otomobil sürücüsünün sokak ortasında yaptığı iddia edilen drift, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Muzaffer Türkeş Mahallesi 5140 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, beyaz renkli Şahin marka otomobilin sürücüsü, sokak üzerinde aracıyla defalarca drift atarak tehlikeli anlara neden oldu.

Kontrolsüz şekilde yapılan manevralar sırasında otomobilin savrulduğu görülürken, yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Mahalle sakinleri, benzer olayların yaşanmaması ve herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemesi için sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini belirtti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla olay kısa sürede dikkat çekti.



