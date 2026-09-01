Isparta’da Sokak Ortasında Hareketsiz Bulundu! Ekipler Sevk Edildi

Isparta’da Sokak Ortasında Hareketsiz Bulundu! Ekipler Sevk Edildi
ISPARTA
G.Tarihi: 31.08.2026 15:47
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Isparta’da Sokak Ortasında Hareketsiz Bulundu! Ekipler Sevk Edildi

Isparta’nın Pirimehmet Mahallesi’nde gece saatlerinde sokak ortasında hareketsiz halde bulunan bir şahıs, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Isparta’da gece saatlerinde yaşanan olay, Pirimehmet Mahallesi’nde hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, 1714 ile 1721 Sokak’ın kesiştiği noktada kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, sokak ortasında yerde hareketsiz halde bulundu.
Şahsı yerde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Sokakta kısa süreli panik yaşandı

Olayın gece saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle çevrede bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, ekiplerin olay yerine gelmesiyle bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Şahsın neden yerde hareketsiz halde bulunduğu ise henüz netlik kazanmadı.

Madde kullanımı iddiası araştırılıyor

Olayla ilgili ortaya atılan iddialardan birine göre, şahsın bu hale madde kullanımı nedeniyle gelmiş olabileceği öne sürüldü. Ancak söz konusu iddia şu aşamada kesinlik kazanmış değil.
Şahsın sağlık durumu ve olayın gerçek nedeni, ekiplerin yapacağı değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.
Olayla ilgili inceleme sürerken, sokak ortasında yaşanan o anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Olay anına ait görüntüler haberimizde…
Not: Olayın nedeni ve şahsın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama gelmesi halinde haber güncellenecektir.
 
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