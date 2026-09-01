Isparta’da Sokak Ortasında Hareketsiz Bulundu! Ekipler Sevk Edildi

Sokakta kısa süreli panik yaşandı

Madde kullanımı iddiası araştırılıyor

Isparta’da gece saatlerinde yaşanan olay, Pirimehmet Mahallesi’nde hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.Edinilen bilgilere göre,kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, sokak ortasında yerde hareketsiz halde bulundu.Şahsı yerde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeyesevk edildi.Olayın gece saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle çevrede bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, ekiplerin olay yerine gelmesiyle bölgede güvenlik önlemleri alındı.Şahsın neden yerde hareketsiz halde bulunduğu ise henüz netlik kazanmadı.Olayla ilgili ortaya atılan iddialardan birine göre, şahsın bu haleöne sürüldü. Ancak söz konusu iddia şu aşamada kesinlik kazanmış değil.Şahsın sağlık durumu ve olayın gerçek nedeni, ekiplerin yapacağı değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.Olayla ilgili inceleme sürerken,Olayın nedeni ve şahsın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama gelmesi halinde haber güncellenecektir.