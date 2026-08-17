Isparta’da Sıcaklıkların Zirvesi Belli Oldu: 30,4 Derece...

Isparta’da Sıcaklıkların Zirvesi Belli Oldu: 30,4 Dereceyle Sütçüler İlk Sırada

Sütçüler zirveyi bırakmadı

Isparta’da 16 Ağustos’un en yüksek sıcaklıkları

Sütçüler/Kasımlar Beldesi: 30,4°C

30,4°C Sütçüler: 29,9°C

29,9°C Gönen: 29,8°C

29,8°C Isparta Merkez: 29,5°C

29,5°C Yalvaç: 29,3°C

29,3°C Şarkikaraağaç: 28,9°C

28,9°C Gelendost: 28,6°C

28,6°C Yalvaç/Çetince: 28,3°C

28,3°C Uluborlu: 28,2°C

28,2°C Eğirdir: 28,1°C

28,1°C Yenişarbademli: 28,0°C

28,0°C Sütçüler/Ayvalıpınar: 27,9°C

27,9°C Isparta Süleyman Demirel Havalimanı: 27,7°C

27,7°C Senirkent: 27,7°C

27,7°C Aksu/Anamas: 27,5°C

27,5°C Atabey: 26,9°C

26,9°C Keçiborlu: 25,6°C

25,6°C Isparta/Gölcük Milli Parkı: 23,6°C

23,6°C Yenişarbademli/Dedegöl Tepesi: 21,0°C

21,0°C Isparta/Davraz Kayak Merkezi: 18,1°C

En sıcak nokta ile Davraz arasında 12,3 derece fark

Meteoroloji verileri ne söylüyor?

Isparta’da yaz mevsiminin son günlerinde termometrelerin gösterdiği değerler belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16 Ağustos 2026 tarihli gerçekleşen en yüksek sıcaklık verilerine göre, kent genelinde günün en sıcak noktasıoldu.Kasımlar Beldesi’nde sıcaklıkkadar yükselirken, Sütçüler ilçe merkezinde ise termometrelergösterdi.Isparta’daki ölçüm noktaları arasında en yüksek sıcaklıkların önemli bölümü ilçelerde kaydedildi.ilk sırada yer alırken, onu 29,9 dereceyle Sütçüler, 29,8 dereceyle Gönen ve 29,5 dereceyle Isparta Merkez takip etti.Yalvaç’ta 29,3 derece ölçülürken, Şarkikaraağaç’ta sıcaklık 28,9 dereceye ulaştı. Gelendost’ta 28,6, Yalvaç/Çetince’de 28,3 ve Uluborlu’da 28,2 derece kaydedildi.Meteoroloji verilerine göre bazı ölçüm noktalarında kaydedilen değerler şöyle:MGM’nin listesinde yer alan ölçümlere göre Isparta’da sıcaklık değerleri rakım ve bölgesel koşullara bağlı olarak önemli farklılık gösterdi.Günün en yüksek sıcaklığı, en düşük sıcaklığı iseölçüldü.Böylece Isparta’nın iki farklı noktasındaki sıcaklık değerleri arasındaoluştu.Özellikle yüksek kesimlerde sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi, Isparta’nın aynı gün içerisinde farklı bölgelerinde yaz havasının farklı hissedilmesine neden oldu.16 Ağustos 2026 tarihli ölçümler, Isparta’da sıcaklığın yalnızca ilçe merkezlerine göre değil, belde, köy ve yüksek rakımlı bölgelerde de ciddi değişiklik gösterebildiğini ortaya koydu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan gerçekleşen sıcaklık verilerinin kalite kontrolünden geçirilmemiş olabileceği de belirtiliyor.