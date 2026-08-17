Isparta’da Sıcaklıkların Zirvesi Belli Oldu: 30,4 Derece...

Isparta’da Sıcaklıkların Zirvesi Belli Oldu: 30,4 Derece...
ISPARTA
G.Tarihi: 17.08.2026 13:53
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Isparta’da Sıcaklıkların Zirvesi Belli Oldu: 30,4 Dereceyle Sütçüler İlk Sırada

Isparta’da 16 Ağustos’ta kaydedilen sıcaklık değerleri ilçeler arasındaki farkı gözler önüne serdi. Meteoroloji verilerine göre günün en yüksek sıcaklığı 30,4 dereceyle Sütçüler/Kasımlar Beldesi’nde ölçüldü.
Isparta’da yaz mevsiminin son günlerinde termometrelerin gösterdiği değerler belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16 Ağustos 2026 tarihli gerçekleşen en yüksek sıcaklık verilerine göre, kent genelinde günün en sıcak noktası Sütçüler/Kasımlar Beldesi oldu.
Kasımlar Beldesi’nde sıcaklık 30,4 dereceye kadar yükselirken, Sütçüler ilçe merkezinde ise termometreler 29,9 dereceyi gösterdi.

Sütçüler zirveyi bırakmadı

Isparta’daki ölçüm noktaları arasında en yüksek sıcaklıkların önemli bölümü ilçelerde kaydedildi.
30,4 dereceyle Sütçüler/Kasımlar Beldesi ilk sırada yer alırken, onu 29,9 dereceyle Sütçüler, 29,8 dereceyle Gönen ve 29,5 dereceyle Isparta Merkez takip etti.
Yalvaç’ta 29,3 derece ölçülürken, Şarkikaraağaç’ta sıcaklık 28,9 dereceye ulaştı. Gelendost’ta 28,6, Yalvaç/Çetince’de 28,3 ve Uluborlu’da 28,2 derece kaydedildi.

Isparta’da 16 Ağustos’un en yüksek sıcaklıkları

Meteoroloji verilerine göre bazı ölçüm noktalarında kaydedilen değerler şöyle:
  • Sütçüler/Kasımlar Beldesi: 30,4°C
  • Sütçüler: 29,9°C
  • Gönen: 29,8°C
  • Isparta Merkez: 29,5°C
  • Yalvaç: 29,3°C
  • Şarkikaraağaç: 28,9°C
  • Gelendost: 28,6°C
  • Yalvaç/Çetince: 28,3°C
  • Uluborlu: 28,2°C
  • Eğirdir: 28,1°C
  • Yenişarbademli: 28,0°C
  • Sütçüler/Ayvalıpınar: 27,9°C
  • Isparta Süleyman Demirel Havalimanı: 27,7°C
  • Senirkent: 27,7°C
  • Aksu/Anamas: 27,5°C
  • Atabey: 26,9°C
  • Keçiborlu: 25,6°C
  • Isparta/Gölcük Milli Parkı: 23,6°C
  • Yenişarbademli/Dedegöl Tepesi: 21,0°C
  • Isparta/Davraz Kayak Merkezi: 18,1°C

En sıcak nokta ile Davraz arasında 12,3 derece fark

MGM’nin listesinde yer alan ölçümlere göre Isparta’da sıcaklık değerleri rakım ve bölgesel koşullara bağlı olarak önemli farklılık gösterdi.
Günün en yüksek sıcaklığı 30,4 dereceyle Sütçüler/Kasımlar Beldesi’nde, en düşük sıcaklığı ise 18,1 dereceyle Davraz Kayak Merkezi’nde ölçüldü.
Böylece Isparta’nın iki farklı noktasındaki sıcaklık değerleri arasında 12,3 derecelik fark oluştu.
Özellikle yüksek kesimlerde sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi, Isparta’nın aynı gün içerisinde farklı bölgelerinde yaz havasının farklı hissedilmesine neden oldu.

Meteoroloji verileri ne söylüyor?

16 Ağustos 2026 tarihli ölçümler, Isparta’da sıcaklığın yalnızca ilçe merkezlerine göre değil, belde, köy ve yüksek rakımlı bölgelerde de ciddi değişiklik gösterebildiğini ortaya koydu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan gerçekleşen sıcaklık verilerinin kalite kontrolünden geçirilmemiş olabileceği de belirtiliyor.
Isparta’da 16 Ağustos’un sıcaklık tablosunda zirve Sütçüler/Kasımlar Beldesi’nin oldu.
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