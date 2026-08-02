Isparta’da “NATO’ya Hayır” pankartı gündem oldu

Isparta’da dün akşam saatlerinde dikkat çeken bir pankart olayı yaşandı. Saadet Partisi Isparta İl ve Merkez İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan “NATO’ya Hayır” yazılı pankart, AK Parti Isparta İl Başkanlığı binasının giriş bölümünün hemen üzerindeki cepheye asıldı.

Kent merkezinde bulunan binanın cephesine asılan pankart, bölgeden geçen vatandaşların da dikkatini çekti.

Bir süre asılı kaldığı öğrenilen pankartın, daha sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldığı belirtildi.

Yaşanan gelişme kısa sürede kent gündeminde konuşulmaya başlarken, pankartın kaldırılmasına ilişkin sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.







