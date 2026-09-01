Isparta’da Mimar Sinan Caddesi’nde Zincirleme Kaza

Aynı araçta 4 kişi bulunuyordu

Bir kadın ambulansla hastaneye götürüldü

Isparta’da öğle saatlerinde Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası, çevrede kısa süreli hareketliliğe neden oldu.Edinilen bilgilere göre,, cadde üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenleÇarpmanın etkisiyle savrulan 34 PKF 155 plakalı araç, yol kenarında park halinde bulunande çarparak zarar verdi.Kaza sırasında 34 PKF 155 plakalı otomobildeöğrenildi.Çarpışmanın ardından araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazanın hemen sonrasında sürücüler ve taraflar arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma nedeniyle Mimar Sinan Caddesi’nde kısa süreli gerginlik oluştu.Kaza sırasında 34 PKF 155 plakalı araçta bulunan kadın, yaşananların ardından sakinleşmesi amacıylaOlayın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.