Isparta’da Mimar Sinan Caddesi’nde Zincirleme Kaza

Isparta’da Mimar Sinan Caddesi’nde Zincirleme KazaIsparta’da Mimar Sinan Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine karıştı. Kazanın ardından taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Isparta’da öğle saatlerinde Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası, çevrede kısa süreli hareketliliğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, 34 HP 4943 plakalı otomobilin sürücüsü M.Ç. (89), cadde üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle 34 PKF 155 plakalı araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 PKF 155 plakalı araç, yol kenarında park halinde bulunan 07 BEN 444 plakalı otomobile de çarparak zarar verdi.
Aynı araçta 4 kişi bulunuyorduKaza sırasında 34 PKF 155 plakalı otomobilde anne, baba ve iki çocuğun bulunduğu öğrenildi.
Çarpışmanın ardından araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazanın hemen sonrasında sürücüler ve taraflar arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma nedeniyle Mimar Sinan Caddesi’nde kısa süreli gerginlik oluştu.
Bir kadın ambulansla hastaneye götürüldüKaza sırasında 34 PKF 155 plakalı araçta bulunan kadın, yaşananların ardından sakinleşmesi amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.
Mimar Sinan Caddesi’ndeki kazanın ardından yaşananlar ve olay yerinden görüntüler haberimizde.