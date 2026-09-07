Isparta’da KPSS Maratonu Tamamlandı: Binlerce Aday Ter Döktü

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, Isparta genelinde ve Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kampüsünde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen binlerce aday, memurluk hayali için salonlarda ter dökerken aileler de okul çevrelerinde heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.

Soru Sayısı, Süre ve Sınav Takvimi

ÖSYM tarafından düzenlenen ve ülke genelinde 1 milyon 708 bin 329 adayın başvurduğu sınavda adaylara 120 soru için 130 dakika süre verildi. Oturum saatinin 10.15 olması nedeniyle kapılar 10.00'da kapatıldı.

ÖSYM takvimine göre KPSS maratonu şu tarihlerle devam edecek:

7 Ekim: KPSS Lisans Sonuçlarının Açıklanması (Sonuçlar 2 yıl geçerli olacak)

12-13 Eylül: Alan Bilgisi Oturumları (3 oturum halinde)

4 Ekim: KPSS Ön Lisans Sınavı

25 Ekim: KPSS Ortaöğretim Sınavı

1 Kasım: KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)

Adaylar ve Aileler Ne Dedi?

130 dakikalık maratonun ardından sınavdan çıkan adaylar ve dışarıda bekleyen aileler duygularını paylaştı: