Isparta’da Köyler Sağlıklı Altyapıya Kavuşuyor: Şarkikaraağaç’ta 3 Köye Dev Yatırım!

Isparta İl Özel İdaresi, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Göksöğüt, Gedikli ve Yukarı Dinenek köylerinde yürüttüğü atıksu altyapı çalışmalarını başarıyla tamamladı. Gerçekleştirilen kanalizasyon ve foseptik yatırımlarıyla kırsal alanda yaşam kalitesi artırılırken, köyler daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir altyapı sistemine kavuşturuldu.

Yatırımların Öne Çıkan Detayları

Göksöğüt Köyü: İlave kanalizasyon hattı ve foseptik yapımı tamamlanarak altyapı ağı genişletildi.

Gedikli ve Yukarı Dinenek Köyleri: Sıfırdan foseptik ve kanalizasyon deşarj hatları inşa edilerek bölgenin ihtiyacı karşılandı.

1.000 Kişilik Kapasite: Her üç köyde de 1.000'er kişi kapasiteli betonarme foseptik ve deşarj hatları kurularak atıksuların hijyenik ve kontrollü şekilde bertaraf edilmesi sağlandı.

Çevre Kirliliğinin Önüne Geçilecek

Kanalizasyon sistemlerinin güçlendirilmesiyle birlikte olası çevresel olumsuzlukların önüne geçilmesi ve vatandaşların daha sağlıklı yaşam alanlarında ikamet etmesi hedefleniyor.

Isparta İl Özel İdaresi yetkilileri, kırsal bölgelerin altyapı standartlarını yükseltmeye ve köylerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.