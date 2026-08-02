ISPARTA’DA KİRAZ ALIM MERKEZİNDE YANGIN PANİĞİ: TIR VE KAMYON KÜLE DÖNDÜ!

ISPARTA’DA KİRAZ ALIM MERKEZİNDE YANGIN PANİĞİ: TIR VE KAMYON KÜLE DÖNDÜ!
ISPARTA
G.Tarihi: 09.07.2026 21:25
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ISPARTA’DA KİRAZ ALIM MERKEZİNDE YANGIN PANİĞİ: TIR VE KAMYON KÜLE DÖNDÜ!
ISPARTA  – Isparta’nın Senirkent ilçesinden üzücü bir haber geldi. İlçeye bağlı Garip köyünde faaliyet gösteren bir kiraz alım merkezinde akşam saatlerinde çıkan yangın, büyük çapta paniğe yol açtı. Yangında, kiraz yüklenmek üzere merkezde bekleyen bir tır ve bir kamyon alevlere teslim olarak küle döndü.

Alevler Kısa Sürede Büyüdü

Henüz belirlenemeyen bir nedenle kiraz alım merkezinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler, o sırada merkezde park halinde bulunan ve kiraz yüklenen bir kamyon ile bir tıra sıçradı. Araçlar adeta bir alev topuna dönerken, yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

Bölgeye İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

Yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda müdahale ekibi sevk edildi. Başta Senirkent Belediyesi itfaiye ekipleri olmak üzere, çevre ilçe ve beldelerden de çok sayıda itfaiye aracı ve personeli bölgeye ulaştı.

Can Kaybı Yok, Maddi Hasar Büyük

Ekiplerin koordineli ve yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bölgede uzun süre soğutma çalışmaları yürütüldü.
İlk belirlemelere göre olayda şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak kiraz alım merkezinde, yanan tır ve kamyonda çok büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma Başlatıldı

Yetkililer, kiraz alım merkezini ve araçları küle çeviren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 
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