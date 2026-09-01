Isparta’da Gülkent Anadolu Lisesi Yeniden İnşa Ediliyor

Isparta’da Gülkent Anadolu Lisesi Yeniden İnşa Ediliyor
ISPARTA
G.Tarihi: 31.08.2026 22:13
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Gülkent Anadolu Lisesi Yeniden Yükseliyor: Yıkılan Tarihi Okul İçin İmzalar Atıldı
 
Isparta’nın lise eğitimindeki en köklü ve simge kurumlarından biri olan Gülkent Anadolu Lisesi ve spor salonu, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasının ardından yeniden inşa ediliyor. Isparta Özel İdaresi tarafından ihalesi tamamlanan yeni okul binası ve spor salonu projesi için resmi sözleşme imzalandı.
 
2023’te Boşaltılmış, Geçen Yıl Yıkılmıştı
 
Deprem güvenlik incelemeleri sonucunda riskli bulunan 15 derslikli Gülkent Anadolu Lisesi ve spor salonu binası 2023 yılında tamamen tahliye edilmişti. Çürük olduğu tespit edilen yapılar, geçen yılın Temmuz ayında gerçekleştirilen kontrollü yıkımla ortadan kaldırıldı. Aradan geçen bir yıllık sürecin ardından Isparta Özel İdaresi hızla harekete geçerek yeni kampüs projesi için ihaleye çıktı.
 
188 Milyon Liralık Dev Yatırım: 24 Derslikli Yeni Kampüs
 
İhaleyi kazanan yüklenici firma ile 14 Ağustos tarihinde resmi sözleşme imzalandı. Proje detaylarına göre eğitim alanına modernize edilmiş şu yapılar kazandırılacak:
 
  • Yeni Okul Binası: 24 derslikten oluşan modern lise binası.
  • Spor Salonu: Öğrencilerin sosyal ve sportif faaliyetlerini karşılayacak tam donanımlı kapalı spor salonu.
  • Proje Bütçesi: Yaklaşık maliyeti 188 milyon 328 bin TL.
  • Teslim Süresi: İnşaat çalışmalarının 600 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.
Atatürk Ortaokulu'ndaki İkili Eğitim Sona Erecek
 
Binalarının yıkılmasıyla geçici olarak Atatürk Ortaokulu binasına taşınan Gülkent Anadolu Lisesi öğrencileri, eğitim-öğretimlerine burada devam etmekteydi. Yeni kampüsün 600 gün içinde tamamlanıp teslim edilmesiyle birlikte okul kendi yuvasına dönecek; böylece bölgedeki ikili eğitim yükü de tamamen kalkmış olacak.
 
Yarım Asırlık Eğitim Hafızası
 
Binlerce mezun vererek kentin eğitim tarihine damga vuran Gülkent Anadolu Lisesi, kapılarını ilk kez 1971-1972 eğitim-öğretim yılında "Gülkent Ortaokulu" adıyla açmıştı. Isparta Merkez İskender Mahallesi Aksu Caddesi üzerindeki yerleşkesinde uzun yıllar hizmet veren kurum, bir dönem Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne de geçici ev sahipliği yapmıştı.
 
Yarım asrı aşan köklü geçmişi, akademik başarıları ve yetiştirdiği sayısız mezunuyla Isparta'nın simge okullarından biri olan Gülkent Anadolu Lisesi, 24 derslikli yeni ve depreme dayanıklı yüzüyle geleceğin teminatı gençleri yetiştirmeye devam edecek.
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