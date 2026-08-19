Isparta’da Gece Mesaisi: Muzaffer Türkeş Mahallesi’nde Asfalt Seferberliği Başladı

Isparta Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla sürdürdüğü asfalt çalışmalarına Muzaffer Türkeş Mahallesi’nde de hız verdi. Özellikle yeni imara açılan ve yapılaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı bölgede ekipler, gece saatlerinde asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Mahallede daha önce asfaltlanmamış yollar nedeniyle vatandaşlar tarafından özellikle toz, yol koşulları ve çevre düzenlemesi konusunda çeşitli talepler gündeme getirilmişti. Okul güzergâhlarında araç geçişleriyle oluşan tozun öğrencileri ve velileri olumsuz etkilediği belirtilirken, bölgedeki yolların düzenlenmesi beklentisi de sık sık dile getiriliyordu.

Yapılaşma Tamamlandı, Asfalt Çalışmaları Başladı

Yeni yerleşim alanlarının hızla geliştiği Muzaffer Türkeş Mahallesi’nde yapılaşmanın büyük ölçüde tamamlanmasının ardından asfalt çalışmaları da başladı.

Belediye ekipleri, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi amacıyla cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarını gece saatlerinde sürdürdü.

Çalışmaların özellikle daha önce yol koşulları nedeniyle sorun yaşanan bölgelerde ulaşım standardını yükseltmesi bekleniyor.

Okul Güzergâhlarındaki Toz Sorunu da Gündemdeydi

Mahallede daha önce vatandaşların dikkat çektiği konuların başında okul çevrelerindeki yollar geliyordu.

Şehit Polis Memuru Akif Altay İlkokulu ve çevresindeki bazı güzergâhlarda asfalt bulunmaması nedeniyle araç geçişlerinde oluşan toz, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde velilerin tepkisine neden olmuştu.

Başlatılan asfalt çalışmalarıyla birlikte bölgedeki yol sorunlarının önemli ölçüde giderilmesi hedefleniyor.

Muhtar Köse: “Başkanımız Verdiği Sözü Tuttu”

Muzaffer Türkeş Mahallesi Muhtarı İlker İbrahim Köse, bölgede gerçekleştirilen çalışmadan dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.

Köse, daha önce yeni imar bölgesindeki yapılaşmanın tamamlanmasının ardından asfaltlama yapılacağının kendilerine iletildiğini belirterek, verilen sözün yerine getirildiğini ifade etti.

Muhtar Köse, gece saatlerinde belediye ekiplerinin ve iş makinelerinin sahada olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Mahallede Ulaşım Konforunun Artırılması Hedefleniyor

Muzaffer Türkeş Mahallesi’nde devam eden asfalt çalışmalarıyla birlikte bölgedeki ulaşımın daha düzenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Daha önce vatandaşların gündeme getirdiği yol ve toz sorunlarının ardından başlayan çalışmalar, mahallenin gelişen yerleşim yapısına da önemli bir katkı sağlayacak.

Isparta Belediyesi ekiplerinin kent genelindeki asfalt çalışmalarını program dahilinde sürdüreceği belirtildi.