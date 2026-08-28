Isparta’da Gece Denetimi: Alkollü Sürücülere Geçit Yok!

Isparta’da Gece Denetimi: Alkollü Sürücülere Geçit Yok!
ISPARTA
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Isparta’da Gece Denetimi: Alkollü Sürücülere Geçit Yok!
 
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik gece denetimleri aralıksız devam ediyor. Karayolları Kavşağı’nda gerçekleştirilen şok uygulamada, alkollü araç kullanarak hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücülere göz açtırılmadı.
 
5 Sürücünün Ehliyetine El Konuldu
 
Gerçekleştirilen denetimler kapsamında durdurulan araçlarda sürücülerin alkol durumları titizlikle kontrol edildi. Yapılan ölçümlerde limit üstü alkollü olduğu tespit edilen 5 sürücü hakkında adli ve idari işlem uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 6 ay süreyle geçici olarak el konulurken, araçlar da gerekli işlemler için emniyet otoparkına çekildi.
 
Gece Kazalarının Arkasında Alkol Var
 
Emniyet yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Isparta'da özellikle gece saatlerinde meydana gelen yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının büyük bir kısmında alkol kullanımının ana etken olduğu belirtildi. Kazaların önüne geçmek ve trafikte sıfır can kaybı hedefine ulaşmak amacıyla denetimlerin kentin farklı noktalarında katlanarak süreceği vurgulandı.
 
Vatandaşlardan Denetimlere Tam Destek
 
Polis ekiplerinin Karayolları Kavşağı başta olmak üzere kritik noktalarda yürüttüğü uygulamalar vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Can ve mal güvenliğinin korunması adına denetimlerin artırılmasını isteyen kent sakinleri, alkollü sürücülere karşı yürütülen bu kararlı mücadelenin devam etmesini talep etti. Ekiplerin gece boyunca farklı noktalarda denetimlerine devam edeceği öğrenildi.
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Isparta’da Gece Denetimi: Alkollü Sürücülere Geçit Yok!
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