Isparta’da Feci Kaza: 18 Yaşındaki Eren Doğan Hayatını Kaybetti

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Eren Doğan yaşamını yitirdi.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen trafik kazası, genç bir canı hayattan kopardı. Kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada, 18 yaşındaki Eren Doğan hayatını kaybetti.

Kaza Mısırlı Köyü yolunda meydana geldi

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Yalvaç ilçesine bağlı Mısırlı Köyü yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Eren Doğan’ın kullandığı motosiklet ile bir kamyonet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Doğan ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Eren Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç motosiklet sürücüsünün cenazesi, gerekli incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

18 yaşındaki Eren Doğan’ın hayatını kaybettiği kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatılırken, kamyonet sürücüsünün durumuna ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Yalvaç’ta meydana gelen feci kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

