Isparta’da esnafa özel indirim dönemi başladı

Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından hayata geçirilen Esnaf İndirim Kartı uygulaması büyüyerek devam ediyor. Uygulama sayesinde esnaf ve sanatkârlar; akaryakıttan sağlığa, eğitimden sigortaya kadar birçok alanda özel avantajlardan yararlanabilecek.

Isparta’da esnaf ve sanatkârların ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla başlatılan Esnaf İndirim Kartı uygulaması her geçen gün genişliyor.

Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural’ın öncülüğünde hayata geçirilen proje, kent genelindeki esnaflara birçok sektörde özel indirim fırsatı sunuyor.

Uygulama kapsamında indirim kartı sahibi olan üyeler; anlaşmalı firmalarda akaryakıt, eğitim, sağlık, sigorta, düğün salonları, finans, internet ve çeşitli hizmet alanlarında avantajlı fiyatlardan faydalanabiliyor.

Esnafın kartı iş yerine kadar teslim ediliyor

Akaryakıttan sağlığa geniş avantaj

Eğitim kurumlarından özel destek

Sağlık hizmetlerinde indirim fırsatı

Düğün, finans, internet ve birçok sektörde geçerli

Yerel dayanışmaya katkı sağlıyor

Uygulamadan yararlanmak isteyen oda üyelerinin yalnızca **1 adet vesikalık fotoğraf teslim etmesinin yeterli olduğu** belirtildi. Hazırlanan indirim kimlik kartları ise üyelerin iş yerlerine kadar ulaştırılıyor. Projeyle ilgili yapılan açıklamada, esnaf ve sanatkârlara sağlanan bu imkan nedeniyle Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural’a teşekkür edildi.Esnaf İndirim Kartı ile anlaşmalı akaryakıt istasyonlarında önemli indirimler uygulanıyor. Kart sahipleri bazı anlaşmalı noktalarda;yararlanabiliyor. Bunun yanında sigorta firmaları tarafından trafik sigortası ve kasko hizmetlerinde de esnafa özel avantajlar sunuluyor.Projeye destek veren eğitim kurumları da esnaf aileleri için çeşitli indirimler sağlıyor. Anlaşmalı özel okullar ve yabancı dil eğitim kurumlarında belirlenen oranlarda indirim uygulanarak esnaf çocuklarının eğitim giderlerine katkı sağlanması hedefleniyor.Isparta’daki anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında da Esnaf İndirim Kartı sahiplerine özel kolaylıklar sağlanıyor. Muayene, tetkik, tedavi, ameliyat ve farklı sağlık hizmetlerinde belirlenen oranlarda avantajlar sunuluyor.Uygulama sadece temel ihtiyaçlarla sınırlı kalmıyor. Düğün salonlarından finans kuruluşlarına, internet hizmetlerinden kargo gönderilerine kadar birçok alanda esnafa yönelik indirim fırsatları oluşturuldu.Isparta’da esnafın yükünü hafifletmeyi amaçlayan uygulamanın, hem işletmeler arasında dayanışmayı artırması hem de şehir ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor. Esnaf İndirim Kartı’nın yeni firmaların katılımıyla önümüzdeki süreçte daha da genişlemesi bekleniyor. --- **SEO Etiketleri:** Isparta esnaf indirimi, Esnaf İndirim Kartı, Ahmet Tural, Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Isparta esnaf haberleri, Isparta indirim kampanyaları, Isparta akaryakıt indirimi, Isparta sağlık indirimi, Isparta eğitim indirimi, Isparta son dakika, Isparta haberleri Aşkım bunu bu şekilde verirsen reklam listesi gibi değil, **şehir ekonomisi haberi** gibi durur; hem esnaf okur hem de Keşfet tarafı daha güçlü olur. ❤️